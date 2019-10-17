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「李佳芬哪有遲到」韓國瑜競辦發言人：她是晚到…　謝震武黑人問號、來賓爆笑

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記者葉國吏／綜合報導

國民黨在10日舉辦「愛國旗愛國家國慶大會」，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬代表出席，原先預計2點到場，沒想到她因沒趕上高鐵而比預定時間還晚到1小時。沒想到李佳芬抵達時間是「遲到」還是「delay」，至今仍是吵個不停。韓競辦發言人葉元之16日再度大喊「李佳芬哪有遲到」！

▲▼葉元之再度強調「李佳芬沒有遲到」。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲黃益中聽到葉元之強調「李佳芬沒有遲到」忍不住笑了。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面，下同）

葉元之16日在政論節目「新聞面對面」表示，韓國瑜因為被民進黨「人身攻擊」，導致民調一直往下掉，他舉例像是把韓國瑜講成「遲刻魔」。但葉元之一說到這，另一位來賓立委賴瑞隆馬上指正「那不是民進黨說的，不要老是亂扣帽子」；葉元之則回應，「你們就一直在攻這一點！」

葉元之另外提到「李佳芬遲到風波」，他再度強調「李佳芬哪有遲到」，但剛講完現場來賓黃益中忍不住笑了，主持人謝震武也一臉疑惑說「那天沒有遲到？」

▲▼葉元之再度強調「李佳芬沒有遲到」。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲葉元之再度強調「李佳芬沒有遲到」。

對此葉元之則說，李佳芬那天本來就是說2點到3點半中間會到，但後來因為高雄行程延誤又沒趕上高鐵，所以才會「晚到」。對此黃益中說「晚到那就是遲到」，葉元之則說李佳芬是遲到跟馬總統同框，可是並沒有說「我是幾點要到」。

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