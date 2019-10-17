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社會 社會焦點 保障人權

時速90公里逼車3分鐘害吞4張罰單　法院認證「魔人」判苦主免罰

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記者黃翊婷／台北報導

陳姓男子去年8月18日下午3時許開車行經台64線，卻因為沒有使用方向燈變換車道，一連被檢舉開罰4次，合計得繳交罰鍰1萬2000元並記違規點數4點，他不服提出行政訴訟。台北地院法官看過檢舉影片後認為，檢舉民眾的車輛同樣以高速緊追在陳男之後，持續時間至少有3分鐘，根本是「假正義之名，行魔人之實」，最後裁定撤銷罰單，全案仍可上訴。

判決書中提到，陳男去年8月18日開車行經台64線西向路段，在下午3時50分、51分以及53分先後經過19.9公里處、18.6公里處、16.7公里處、16.1 公里處，因為違反「行駛快速公路未依規定變換車道（未使用方向燈即變換車道）」的規定，被其他用路人在同年8月22日提出檢舉，經警方查證屬實，一共開出4張罰單，合計罰鍰為1萬2000元，同時還得記違規點數4點。

台64線重翠橋。（圖／翻攝自Google地圖）

▲陳男聲稱在台64線遭檢舉民眾以時速90公里惡意逼車。（圖／翻攝自Google地圖）

陳男主張，當時自己是遭後方檢舉民眾以時速90公里的速度惡意逼車，加上車上還有妻子和年幼的女兒，顧及家人安全，這才加速變換車道避開，實際上並沒有違規的意思，希望政府能還給他一個公道，對於那些無視用路人安全、以檢舉為樂、玩弄法律的檢舉民眾，此種社會病態實在令人不齒。

台北市交通事件裁決所則表示，上述罰單都有檢舉民眾提供的影像為證，陳男先後4次變換車道都沒有使用方向燈，違規事實明確，加上查無檢舉民眾惡意逼車的情形，因此認定原處分核無違誤，對此提告根本沒有理由，希望法官能駁回告訴。

▲▼閉眼開車為「見證上帝」,迷信媽帶2小孩撞電線桿。（圖／翻攝pixabay）

▲陳男當時開車載著妻子和女兒，很擔心會發生危險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，台北地院法官勘驗檢舉影片，發現陳男的確沒有打方向燈就變換車道，但檢舉民眾的車輛緊跟在後至少3分鐘，距離將近4公里，換算起來，平均時速約為74公里，而該路段最高限速為60至80公里（重翠橋東西限速不同），顯然兩車當時是以高速追逐，究竟檢舉民眾為何會以高速緊追陳男的車輛，這之中仍有疑點。

法官表示，檢舉民眾充其量只是交通舉發機關、裁罰機關的行政助手身分，無權「假正義之名，行魔人之實」，破壞現行法秩序，超速追車當然也不是正當理由，假如屢勸不聽，恐怕還會違反社會秩序維護法第89條第2款；上述事件對陳男而言屬於不法侵害，他只是為了捍衛自己和家人身體的自由權利，才會變換車道閃避檢舉民眾的不法跟追行為，自當不罰，最後裁定撤銷罰單，全案仍可上訴。

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