台美關係佳　美國聯邦公報預告「台灣芭樂准入」！成全球第2國

▲台灣芭樂將准入美國。（圖／農糧署提供）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣與美國關係持續升溫，美國聯邦公報預告，華府時間17日將公告台灣芭樂准入，台灣將成為繼墨西哥之後，第2個芭樂可以銷往美國市場的國家，農委會希望年底前達成。根據農委會統計，目前芭樂外銷最大宗國家為加拿大，未來准入美國後外銷量有機會與加拿大相當。

美國官方在去年12月14的聯合公報中就發布了台灣芭樂（番石榴）輸美的低溫冷藏殺菌檢疫處理規範，並給予60天預告期，收集彙整公眾評論，已於今年2月12日完成。

《中央社》報導，農委會動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟說明，農委會上半年即已去函表達希望盡速公告准入，9月中下旬帶領台灣貿易代表團赴美洽談、簽署2年1次的農產採購時，也曾再了解公告進程。農委會原本預計今年下半年有機會准入，如今成真。

她分析，台灣的芭樂質、量都好，競爭力優，未來再加上海外行銷，這款健康又美味的水果，在美國應深具市場潛力，目前美國准入芭樂的國家只有墨西哥，台灣將成為第2個准入的國家。

農委會農糧署則說明，目前台灣芭樂外銷逾50%銷往加拿大，因為當地沒有這種水果，很有市場潛力；如今美國准入，將加強行銷當地市場。而台灣芭樂目前主要外銷海外華人市場，近年外銷總量成長中。

而根據農委會官網顯示，芭樂在2018年外銷量為3034.21公噸，最大宗銷往加拿大，計1572.45公噸、約占52%，其他外銷地還有中國大陸、香港和新加坡等。2019年截至目前10月16日為止，外銷總量累計4435.41公噸，比去年增加1401.21公噸、增幅約4成6，且外銷量前幾名國家的量多有成長，今年主要外銷國家仍是加拿大，約占50%。

農糧署曾評估，准入美國後，加上強化市場行銷，外銷量有機會與加拿大相當。農委會國際處也指出，只要正式公告准入後，就會通知業者準備後續作業，包含查證防疫符合規定、洽談外銷商機等，希望有機會在今年底前首航，同時也會規劃當地行銷活動，除了華人，也會逐步向當地白人介紹這款熱帶水果的營養成分、有益健康、美味等特色，以拓展商機。