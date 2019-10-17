　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台美關係佳　美國聯邦公報預告「台灣芭樂准入」！成全球第2國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼芭樂,鳳梨。（圖／農糧署提供）

▲台灣芭樂將准入美國。（圖／農糧署提供）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣與美國關係持續升溫，美國聯邦公報預告，華府時間17日將公告台灣芭樂准入，台灣將成為繼墨西哥之後，第2個芭樂可以銷往美國市場的國家，農委會希望年底前達成。根據農委會統計，目前芭樂外銷最大宗國家為加拿大，未來准入美國後外銷量有機會與加拿大相當。

美國官方在去年12月14的聯合公報中就發布了台灣芭樂（番石榴）輸美的低溫冷藏殺菌檢疫處理規範，並給予60天預告期，收集彙整公眾評論，已於今年2月12日完成。

《中央社》報導，農委會動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟說明，農委會上半年即已去函表達希望盡速公告准入，9月中下旬帶領台灣貿易代表團赴美洽談、簽署2年1次的農產採購時，也曾再了解公告進程。農委會原本預計今年下半年有機會准入，如今成真。

她分析，台灣的芭樂質、量都好，競爭力優，未來再加上海外行銷，這款健康又美味的水果，在美國應深具市場潛力，目前美國准入芭樂的國家只有墨西哥，台灣將成為第2個准入的國家。

農委會農糧署則說明，目前台灣芭樂外銷逾50%銷往加拿大，因為當地沒有這種水果，很有市場潛力；如今美國准入，將加強行銷當地市場。而台灣芭樂目前主要外銷海外華人市場，近年外銷總量成長中。

而根據農委會官網顯示，芭樂在2018年外銷量為3034.21公噸，最大宗銷往加拿大，計1572.45公噸、約占52%，其他外銷地還有中國大陸、香港和新加坡等。2019年截至目前10月16日為止，外銷總量累計4435.41公噸，比去年增加1401.21公噸、增幅約4成6，且外銷量前幾名國家的量多有成長，今年主要外銷國家仍是加拿大，約占50%。

農糧署曾評估，准入美國後，加上強化市場行銷，外銷量有機會與加拿大相當。農委會國際處也指出，只要正式公告准入後，就會通知業者準備後續作業，包含查證防疫符合規定、洽談外銷商機等，希望有機會在今年底前首航，同時也會規劃當地行銷活動，除了華人，也會逐步向當地白人介紹這款熱帶水果的營養成分、有益健康、美味等特色，以拓展商機。

ET快訊
名嘴曝「韓國瑜副手人選確定」　鄉民說棒：彌補韓的不足
外送員遇警攻堅「已經拔槍我不敢送」　客服：麻煩繼續遲到沒關係
快訊／沙烏地阿拉伯巴士撞卡車釀35死4傷　有多位亞洲籍乘客
母下葬40天！他太思念「鋤頭挖墳」騎車扛屍回家　2天才被姐發
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／沙烏地阿拉伯巴士撞卡車釀35死4傷　有多位亞洲籍乘客

川普：APEC峰會會晤習近平之前　可能不會簽署任何貿易協定

台美關係佳　美國聯邦公報預告「台灣芭樂准入」！成全球第2國

歐德法英4大議會議員創「福爾摩沙俱樂部」！力挺台灣抗打壓

母下葬40天！他太思念「鋤頭挖墳」騎車扛屍：媽回家了　2天才被姐發現

台女「一條線」比基尼案反轉！男友「1799字」還原真相：她崩潰了

智利APEC場邊「川習會」　川普：可能簽署貿易協議

以前太空人登月只能「兔子跳」　NASA公布40年首款全新太空衣！

南韓訪日旅客下滑近6成　台灣遊客「神助攻」贏南韓補上

最新動物實驗證實致癌　美國電子菸死亡病例最小17歲

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

子涵認做證人...澳門恩客一次20萬 「賣淫價碼曝光」父：她潔身自愛！

16秒連環撞5機車如保齡球翻滾　騎士倒地驚恐起身逃命

快訊／沙烏地阿拉伯巴士撞卡車釀35死4傷　有多位亞洲籍乘客

川普：APEC峰會會晤習近平之前　可能不會簽署任何貿易協定

台美關係佳　美國聯邦公報預告「台灣芭樂准入」！成全球第2國

歐德法英4大議會議員創「福爾摩沙俱樂部」！力挺台灣抗打壓

母下葬40天！他太思念「鋤頭挖墳」騎車扛屍：媽回家了　2天才被姐發現

台女「一條線」比基尼案反轉！男友「1799字」還原真相：她崩潰了

智利APEC場邊「川習會」　川普：可能簽署貿易協議

以前太空人登月只能「兔子跳」　NASA公布40年首款全新太空衣！

南韓訪日旅客下滑近6成　台灣遊客「神助攻」贏南韓補上

最新動物實驗證實致癌　美國電子菸死亡病例最小17歲

從127家減至3家！日系真鍋咖啡殞落　23年士林店悄關門

美股漲勢暫停　台指期開盤上揚17點　　

瘋電影／黑魔女2　販賣仇恨達政治目的魔鬼遍滿全世界

獨／訪1000位藝人…黃子佼認蕭敬騰、孔劉最難訪！ 「全世界都在盯」首吐2大原因

時速90公里逼車3分鐘害吞4張罰單　法院認證「魔人」判苦主免罰

北港櫻花雨番外篇／抓到嘉義蘭潭的快龍　寶友李天才每次講起來都像初戀

回憶殺！《六人行》2019全員到齊合照曝光　千萬粉絲湧入朝聖…珍妮佛30年來首創IG

快訊／沙烏地阿拉伯巴士撞卡車釀35死4傷　有多位亞洲籍乘客

外送員遇警攻堅「已經拔槍我不敢送」　客服：麻煩你繼續送、遲到沒關係

川普：APEC峰會會晤習近平之前　可能不會簽署任何貿易協定

棺木突傳叫聲「他X的黑，放我出去」　癌逝老兵喪禮上...親友一聽全笑了

國際熱門新聞

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

喝「氮氣加水」胸腔爆炸！她胃+膽囊慘遭切除

她分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」照　警示吸毒全身爛

女兒玩水突安靜　老爸查看驚見「頭髮纏排水孔」溺斃

章魚誤闖巨型螃蟹群慘遭圍攻分屍

她哭訴遭2富二代菸酒生性侵　監視器卻拍到「跳艷舞勾引」

沙國巴士車禍35死4傷　有亞洲乘客

猴子被鎖喉只能站不能坐　實驗室內痛苦掙扎

美國聯邦公報預告　台灣芭樂將准入

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

川普：可能在智利川習會簽署協議

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

更多熱門

相關新聞

高雄漢來飯店推出9款甜點

高雄漢來飯店推出9款甜點

高雄漢來大飯店的糕餅小舖找來日本素有《幸福魔法師》稱號的東京名廚中山和大，一口氣就推出了9款號稱吃了就會有幸福感覺的甜點，要來滿足女性的第二個胃，而其中有一款取名為《路西亞》的甜點，特別選用橄欖油做為慕斯，讓嘗過一口的女性消費者直呼：「滿嘴都是水果香」。

緩解兒童便祕！　蔬果攝取量成關鍵

緩解兒童便祕！　蔬果攝取量成關鍵

芭樂吃一半噁爆　白蟲蟲鑽出蠕動

芭樂吃一半噁爆　白蟲蟲鑽出蠕動

以為不甜！糖尿病患吃這水果血糖飆

以為不甜！糖尿病患吃這水果血糖飆

夜市買摩摩喳喳！一打開「水果巫婆湯」

夜市買摩摩喳喳！一打開「水果巫婆湯」

關鍵字：

芭樂聯邦公告

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

「雪莉前男友」崔子沉默2天發聲：不捨送走妳！

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

好市多刷百元雞！她回家一看明細瞬間氣炸

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

更多

最夯影音

更多
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面