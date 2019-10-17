川普：APEC峰會會晤習近平之前　可能不會簽署任何貿易協定

▲川普將在APEC峰會上與習近平會面。圖為今年6月G20川習會。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在16日受訪時指出，他在與中國國家主席習近平會晤之前，很可能不會簽署任何的貿易協定。兩人將在11月中的APEC峰會上見面，外界預期將會在峰會期間簽署協議。



川普16日在白宮受訪時表示，上週宣布的部分貿易協定正在準備正式文件的過程，而在APEC峰會與習近平見面前，他不太可能會簽署任何協定。他也再度重申，「中國希望可以達成協議，且必須要完成，因為他們的經濟已經因為我們的措施和關稅嚴重受創」。

川普上周與中國國務院副總理劉鶴見面後宣布，已經與中國完成「第一階段」的貿易協定，但並未提供其他細節，他與習近平預計將於11月中在智利聖地牙哥的亞太經濟合作會議（APEC）上會面。

《彭博》日前引述知情人士消息報導，中國希望在10月底，「第一階段」貿易協定正式拍板定案之前，再多幾次協商。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）14日補充，美中本周展開副部長級通話，他下周則將與中國國務院副總理劉鶴通話，以敲定第一階段的貿易協定。

智利財長拉瑞恩（Felipe Larrain）則表示，這份協議將「意義重大」，紐西蘭財長羅伯遜（Grant Robertson）則警告，不應太過樂觀，「我們必須承認，在此問題完全解決以前還有一段路要走，但結束這場貿易戰對全世界都很重要」。據報導，APEC財長會後預計發表一份支持自由貿易的聯合聲明。