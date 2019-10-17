歐德法英4大議會議員創「福爾摩沙俱樂部」！力挺台灣抗打壓

▲歐洲議會成員挺台，成立「福爾摩沙俱樂部」。（圖／翻攝自推特@sirgrahamwatson）

記者錢玉紘／綜合報導

歐洲國家挺台行動再升級！16日晚間，歐洲議會加上德國、法國及英國國會等4大友台小組串連成立「福爾摩沙俱樂部」，並舉辦成立酒會，強化跨國支持台灣力量。會後各國議會挺台小組也發表共同聲明指出，歐洲與台灣有自由、民主、法治等相同的價值觀，讚賞和支持台灣為促進人權的不懈努力。

《中央社》報導，今年5月歐洲議會改選後，歐洲議會與德國、法國及英國國會等4大議會友台小組共同倡議，成立一個跨國友台小組交流平台，以便整合及凝聚各方力量，因此正式成立了「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club），16日在歐洲議會晚間舉辦成立酒會。

出席者包括歐洲議會、德國國會、法國國民議會及法國參議會等4位友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）、李察（Alain Richard）。英國則由國會友台小組榮譽主席史蒂爾勳爵（Lord Steel of Aikwood）、英國國會友台小組副主席魯卡斯（Ian Lucas）及英國上議院前議長杜淑珊（Baroness D'Souza）等人出席。



蓋勒在致詞時提到，台灣與歐洲同享民主、自由及法治價值觀，目前台灣面臨打壓，但不同背景的歐洲議會成員正團結起來，要對給台灣壓力者說不。他也提到，要提醒包括歐盟執委會、歐洲理事會以及各國議會及政府，支持台灣有意義參與國際組織非常重要。

外交部次長謝武樵也代表出席，他在致詞時表示，福爾摩沙俱樂部作為新交流平台，除強化對台灣跨國支持及加深歐台關係外，在當前台灣民主受到外界力量威脅的關鍵時刻，這份及時友誼非常重要。而台灣與歐盟理念相近也是貿易夥伴，非常期待未來與歐盟、歐洲議會和各國國會友好團體相互支持。



各國議會友台小組核心成員也在九會後發表聯合聲明指出，今日啟動的新平台將強化對台灣的跨國支持，及促進台灣與歐洲理念相近國家之間聯繫。「福爾摩沙俱樂部」將成為連接歐台的更好橋樑。歐洲與台灣是理念相近的夥伴，彼此有自由、民主、法治等相同的價值觀，讚賞和支持台灣為促進人權的不懈努力。