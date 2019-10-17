立院通過臨時提案「法扶資源排富」　初審預算編列15億

▲法律扶助基金會成立於2004年7月1日，主要是為經濟入弱勢者支付訴訟費用以及律師費。（圖／翻攝自Facebook／法律扶助基金會）

記者黃翊婷／綜合報導

關於法律扶助是否排富，社會各界一直有許多不同的意見。立法院司法及法制委員會16日通過109年度法律扶助基金會預算案初審，除了編列15億2145萬多元的預算外，針對法扶資源遭濫用的爭議，也同步通過臨時提案，排除法扶律師為有錢打官司的當事人提供協助。

法扶是否應該排富，早在今年3月就引起不少的爭議，當時行政院發言人Kolas Yotaka申請法扶律師，掀起外界撻伐，隨後立法院初審通過《法律扶助法》修正案，規定如果重罪案件是繫屬在「指定法院」，將不必審查資力以及案情，相當於全面「不排富」，消息傳開後，一度引起強烈反對，抨擊這個修正案是《谷辣斯條款》。

▲由於每個法院不一定都設有公設辯護人，法扶資源能否有效幫助弱勢，才會成為各界關注的焦點之一。圖為台北地院模擬法庭。（示意圖／ETtoday資料照）

根據《自由時報》報導，立法院司法及法制委員會本月16日通過109年度法律扶助基金會預算案初審，編列15億2145萬多元的預算，會中還通過民進黨立委周春米針對法扶資源遭濫用的臨時提案，排除法扶律師承接有資力當事人的案件，這樣才不會失去「扶助弱者」的本意。

報導中，法扶會執行長周漢威解釋，以往由法院轉介的強制辯護案都會由法扶派請律師支援，但有些當事人其實是具有一定的資力，只是不願意花錢聘請律師，所以才會出現上述的臨時提案；司法院秘書長林輝煌也表示，為了讓法扶基金會正常發展，至今已召開142次審查會，後續司法院會善盡監督管理責任，確保國家捐助經費能用在正確的地方。