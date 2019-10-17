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好市多汐止店停車收費公告收了！　公關澄清：廠商未溝通先張貼

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▲▼好市多汐止店跟進停車場收費。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲網友拍到的好市多汐止店停車收費公告。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

記者黃翊婷／綜合報導

好市多（Costco）中和店本月開始實施消費折抵停車費的規定，獲得許多民眾支持，近日則傳出汐止店也要跟進，還有網友貼出公告的照片。不過，好市多汐止店公關澄清，這件事的確有在規劃，但詳細的時間和收費金額都還沒有確定，網路上流傳的公告是廠商未經協調私自張貼。

日前有網友在臉書社團「汐止集團」PO文分享，指稱汐止店近日在賣場貼出公告，將從11月20日起實施「消費折抵停車制度」，每小時費用80元，消費滿500元（含）可以折抵3小時，每日最高可折抵3小時，假如停車未滿30分鐘則免收費，超過30分鐘將以1小時計費。

請繼續往下閱讀...

▲▼好市多內湖店 。（圖／記者張一中攝）

▲大多數民眾都很支持好市多停車收費制度。（圖／記者張一中攝）

由於先前北投店、中和店相繼實施消費折抵停車制度，讓不少消費者有感停車位變得更好找，網路上傳聞汐止店也要跟進，民眾大多也抱持正面態度，紛紛留言叫好，「一堆附近大樓來停免費的，真正來購物的都找不到車位，支持收費」、「早該如此」、「應該的！每次去都等好久的車位」。

不過，汐止店公關昨日（16日）澄清，現階段的確是有消費折抵停車的規劃，但詳細的實施時間以及費用金額都還沒有確定，民眾之所以會看到公告，是因為停車場廠商在尚未協商前就先行公開，目前已將公告撤下。

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