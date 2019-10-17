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台中資優女跨區苦讀遇死劫！單親媽「試管受孕」夫卻外遇　頓失2至親：可以拿我命去換嗎

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記者葉國吏／綜合報導

台中一名就讀國中的13歲張姓少女16日段考結束後，被73歲的王姓外婆接回家，沒想到途中竟被47歲吳姓男子駕駛的砂石車輾過，兩人當場身亡。張女媽媽難過地表示，女兒跨區讀書，一直都希望對方搭公車上下學，就是怕會遇到今天這種事。居仁國中家長會長賴秀樺不捨地說，這個孩子得來不易，是媽媽做試管嬰兒生的、也是獨生女，辛苦栽培唸到資優班卻遇到此噩耗，將積極協助家屬善後。

▲▼畫面曝光！台中嬤接孫女下課…慘遭砂石車輾死「拖14公尺」成碎屍。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲畫面曝光！台中嬤接孫女下課…慘遭砂石車輾死「拖14公尺」成碎屍。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

根據《自由時報》報導，張姓少女媽媽崩潰表示，女兒的學區並不在居仁國中，不過由於女兒想要念資優班，所以阿嬤為了孫女才會決定跨區就學，並且由外公、外婆輪流接送外孫女上下學。

張母痛哭失聲，直呼「可以拿我的命去換嗎？我該怎麼辦？」張母是單親媽媽，她說，女兒是她唯一的孩子，懷她時「爸爸就走了（指離婚）」，女兒從小沒父親照顧，但成績很好，國小全班第一名畢業，拿到市長獎。

居仁國中家長會長賴秀樺不捨地說，這個孩子得來不易，是媽媽做試管嬰兒生的、也是獨生女；張母是護理師，工作時間不固定，張生很體恤媽媽，非常乖巧與孝順，樂於助人，且成績表現都很棒。賴秀樺表示，校方與家長會將積極協助家屬善後。

居仁國中生活教育組長張耀仁說，原本下課時間是4時50分，因為段考才提早於3時55分下課；張生是資優生，在校表現優異。趕赴探望張母的校長，因為難過、情緒低落，難以言語。

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