母下葬40天！他太思念「鋤頭挖墳」騎車扛屍：媽回家了　2天才被姐發現

▲納西爾挖屍兩天後將亡母再度安葬。（圖／翻攝「Jaga malam」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「媽，我們回家了…」印尼東爪哇省（East Java）一名45歲男子因太思念亡母，竟挖出下葬40天的母親屍體，扛屍騎車穿越溪流帶回家兩天，甚至還打開電視給媽媽看；後來他在姐姐的勸說下，才將亡母再度安葬。

印尼媒體報導，納西爾（Nasir）的母親蘇瑪托（Sumarto）日前因病去世，享壽70歲，下葬於龐越（Kabupaten Probolinggo）。

納西爾因承受不了喪母之痛，無法接受母親已離開的事實，在母親下葬40天竟做出瘋狂舉動。馬來西亞《中國報》報導，納西爾11日晚間拿鋤頭挖墳，「媽，我們回家了」，將屍體扛在背上騎車回家，而屍水也沿路滴，回家還打開電視給媽媽看。

報導說，墓地和納西爾住家相隔一條河。當地居民表示，因墓地位於一大片森林的深處，平時很少人會去，因此都沒人發現。納西爾還將屍體裝進麻布袋，以免被人看到，也沒告訴兄弟姐妹。

母親屍體就放在家中兩天，後來是納西爾的姐姐發現此事，斥責弟弟，要弟弟將母親入土為安。納西爾說，他非常想念媽媽，要求將媽媽葬在爸爸的墳墓旁，但13日仍是葬回原墓地。

當地警察局長蘇托科（Habi Sutoko）說，納西爾是蘇瑪托四名小孩中排行老三，從小就患有嚴重的精神疾病。警方正監視當事人，以防再出現類似舉動，並努力將他轉入精神病院。

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