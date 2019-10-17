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今水氣最多北東熱區曝光　吳聖宇曝熱帶低壓「周末雨勢大小關鍵變數」

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在菲律賓東方海面，向西移動，時速15公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（17日）是近期水氣比較多的一天；而位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，要發展成為颱風的機率比較低，但周末會有間歇性水氣帶進來。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，仍要密切觀察熱帶低壓未來的變化，即使直接威脅台灣機會低，也仍是周末雨勢大小最關鍵的變數。若屆時熱帶低壓成颱，將是今年第20號颱風「浣熊」（Neoguri，南韓提供，韓語發音）。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今仍是東北風影響，水氣增加一些，北部、東北部有短暫雨，其中以基隆北海岸、基隆有局部較大雨勢發生機率，降雨時間較長，至於中南部則是偏午後山區有短暫雨。

請繼續往下閱讀...

李孟軒指出，今溫度方面，各地低溫約20到22度，今晨最低溫目前出現在苗栗的18.1度；北部、東北部白天高溫約25到27度，花東約29度，中南部約31、32度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，今水氣比較多，周五（18日）減少，但周末東邊水氣增加，東半部有短暫雨，北部降雨則比較局部；下周一（21日）東北風減弱，但雨區仍在北部、東半部。

氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在菲律賓東方海面，向西移動，時速15公里。李孟軒表示，目前看成颱機率比較低，預估未來往菲律賓呂宋島移動，但周末會有間歇性水氣帶進來，東半部有短暫雨。

吳聖宇16日晚間則在臉書分析，熱帶低壓經過1、2天的發展，結構仍然不是很好，對流消消長長始終無法組織起來，是否能增強為輕度颱風仍有待觀察；未來大致將沿著鞍型場西側的高壓邊緣，向西轉西南西方向移動，逐漸在周末期間趨向呂宋島，直接威脅台灣的機會較低。

▼李孟軒說，預估熱帶低壓將往菲律賓呂宋島移動。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▼吳聖宇分析熱帶低壓未來動向。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，但熱帶低壓北側的水氣將從周六（19日）下半天起，逐漸接近台灣東部海面，周六晚間到周日（20日）有可能趨向北部、東半部陸地，配合底層東北風到偏東風為迎風面地區帶來降雨的狀況。

吳聖宇說，雨勢大小取決於熱帶低壓發展的程度，如果始終發展不好，接近呂宋島後強度進一步減弱，則水氣進來就會比較有限，降雨略增多但不會很大；相對的，如果在未來1、2天有較好的增強發展，甚至成為輕度颱風，則接近呂宋島之後帶來的水氣就會較多。

吳聖宇表示，若熱帶低壓進一步移入南海的話，水氣還會進來更明顯，迎風面地區雨勢就會較大，因此對它未來的變化仍需要密切觀察，即使直接威脅機會低，也仍是周末雨勢大小最關鍵的變數。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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