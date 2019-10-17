放韓假第一天！代理市長葉匡時臉書酸媒體　嗆名嘴「黑韓刷存在感」

▲葉匡時臨時公布16日行程，強調沒有公開不代表沒有公務。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜16日開始請假拚總統大選，副市長葉匡時代理市長職務第一天因為沒有公開行程，一度引起「是不是在家睡覺」等質疑。葉匡時同日晚間在臉書PO文表示，自己當天上午有4個會議，中午、下午以及晚上也都有餐敘等行程，沒有公開不代表沒有公務行程，「今天還有些名嘴及政客，居然可以不明究理（不明就裡）說我一天睡覺沒事，他們為了黑韓來刷存在感，可以如此卑賤，真為他們悲哀。」

葉匡時代理市長職務第一天就受到外界質疑，新聞局緊急發布公開行程澄清，葉匡時16日中午會先拜訪議會民進黨團召集人韓賜村，下午接著前往林園石化參訪3間公司，晚上還有南區工商建研會的餐敘，結束後則要接受高雄歷史哥的直播訪問，並非整天都沒有做事。

葉匡時同日晚間在臉書PO文酸諷，一大早就收到媒體詢問為何16日都沒有行程，「他們不知道是國文太差還是邏輯不通，沒有公開行程並不表示沒有公務行程，但為避免媒體誤會，我於是把中午、下午及晚上的行程都公開」，因為許多公務行程都是不公開的，也不方便接受媒體採訪，希望大家能夠理解。

▲韓國瑜前往小琉球三隆宮，獲得許多粉絲支持。（圖／記者洪正達攝）

葉匡時在文中強調兩次「沒有公開行程並不等於沒有公務行程」，這件事被外界放大檢視，甚至還有部分名嘴、政客說他整天沒事都在睡覺，「他們為了黑韓來刷存在感，可以如此卑賤，真為他們悲哀。」

事實上，韓國瑜請假全力拚選舉之後，高雄的一舉一動都會成為外界關注的焦點，高雄市議會31日的市政總質詢更是受到許多關注，屆時葉匡時將會代表韓國瑜接受議員質詢；他表示，「我想我們在議會總質詢的時候盡量讓議員、民代還有市民清楚理解，我們所有的市政一定還是照既定計畫去做，螺絲不會鬆。」

▼葉匡時臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／葉匡時）