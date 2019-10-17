好市多驚見「F牌潮帽」！佛心「官網3.8折價」下殺...粉白色超百搭　網敲碗瘋搶

▲百搭潮流帽下殺38折。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者許凱彰／台北報導

好市多近期推出越來越多潮流單品，且售價都較官網價格又佛心一點。8月初才拿出與官網價差3倍的「超夯老爹鞋」試水溫，近日又再搬出「F牌百搭神帽」挑戰市場，一頂帽子直接38折下殺，只要259元。不少網友敲碗各家分店的存貨，還有網友提到，「剛剛去好市多，超多人買」。

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多商品經驗老實說》上PO上2張照片說到，「有人一直傳照片來放火，FILA控再一波」。文章才貼出沒多久，就吸引許多網友在底下留言求代購、球還有存貨的分店。

事實上，好市多在17日推出這款「F牌老帽」在官網上要價680元，網購的價格也都在350元-500元上下，顏色包括百搭的粉色、白色，樣式都相當貼近現在人的穿著搭配，一頂只要「259元」，幾乎是官網的38折。

就有一批網友開啟了代購團，還有另一批網友在留言處紛紛報上自己走訪好市多的銷售狀況，「北投剛也有看到」、「大順店、中華店都還有」、「中和店有賣，大門一進去在右手邊，靠近收銀台」、「剛去內湖店很多」、「中壢也還有整櫃滿滿」。

好市多推出線上的潮流單品已經不是第一次，除了Tommy短版連帽外套、Fila老爹鞋還有Adidas的慢跑鞋之外，還曾推出Longchamp小羊皮水餃包造成不小轟動。

►月底了，還是要犒賞自己