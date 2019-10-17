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南台灣缺國際機場…韓國瑜稱「生命力出不來」 　交通部回應了：已有計畫

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高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場。（圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜認為，小港機場午夜後無法起降班機，讓南台灣無法放出其生命力。（圖／ETtoday資料照）

記者王致凱／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜請假投入選戰第一天，16日下鄉屏東時拋出，南台灣需要興建一座現代化國際機場。對此，交通部表示，建新機場有其困難度，但現階段已有整建現有機場計畫。

韓國瑜16日南下恆春，與墾丁地區觀光業者進行座談。他提到，整個南台灣有將近6、700萬人口，卻沒有一個現代化的國際機場，「這簡直在開玩笑」。他說，光靠小港機場，過了晚上12點宵禁，因此「南台灣的生命力」放不出來。

對此，交通部表示，了解南部發展需要，但因環保意識、空域陸域規劃困難等原因，要建設新機場有困難度，現階段整建現有機場較為務實。交通部說，行政院已於2018年2月核定「高雄國際機場2035年整體規劃」，預計投入252億元，建設國際航廈、轉運中心、維修棚廠、汰換空橋和改善滑行道等設施，能夠提升機場運能。

韓國瑜16日起從屏東開始下鄉之旅，以台灣最南端的鵝鑾鼻保安宮作為首個競選行程，隨後與觀光業者舉行座談會。座談結束後，韓國瑜再趕往參拜車城福安宮、枋寮鄉德興宮。下午第一站則是到屏東來義鄉參加國民黨部主辦的固本會報，之後將參拜六堆忠義祠，到東港拜會漁會，傍晚由東港乘船前往小琉球。

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▼韓國瑜請假首日，南下恆春參加觀光產業座談。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜觀光產業座談。（圖／記者洪正達攝）

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