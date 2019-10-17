熱帶低壓一路向西「關鍵2天」成颱！周日雨來襲　吳德榮：若共伴雨會滿大的

▲熱帶低壓一路向西，成颱最後2天機會2天！（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局發布「颱風消息」，16日晚間8時菲律賓東方海面生成的熱帶低壓TD26，核心對流較少，未來趨向巴士海峽東側移動。前預報中心主任吳德榮分析，熱帶低壓沒有發展，電腦模擬預估路徑受導引往呂宋島前進，對台灣無影響，但有時颱風與東北風發生共伴效應，雨勢會比較明顯。

吳德榮在《三立準氣象》中預報，熱帶低壓16日清晨2時被氣象局升格，初步認為將以偏向西北西路徑移動，未來24小時都維持熱帶低壓的強度。至於是否發展成颱風，依據電腦模擬顯示，17、18日比較有機會，因為所處海域海溫相對較高，垂直風切也較小，若沒增強，TD26慢慢走到不利發展的環境，則可能不會發展成颱風。

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▲熱帶低壓核心對流少、發展不佳，未來一路向西走。（圖／翻攝RAMMB、中央氣象局）



吳德榮指出，電腦模擬50次熱帶低壓路徑走向漸漸一致，趨向往呂宋島移動，而原本預估往北的路徑減少了，主要是因為此熱帶低壓沒有發展，受低層東北風導引往西走，那麼對台灣就沒有影響，20至22日迎風面降雨將增加，雨勢仍待進一步觀察，這種颱風與東北風發展出的共伴效應「有時候雨會滿大的！」

氣象局觀測，菲律賓東方海面的熱帶低氣壓，16日晚上8時位於鵝鑾鼻東南東方約1150公里海面上，以時速13公里速度，向西北西、趨向巴士海峽東側移動。衛星雲圖顯示，熱帶低壓有明顯旋轉特徵，但核心對流較少，發展狀況不是很好。

氣象局指出，入秋後蒙古地區開始有冷空氣堆積形成冷高壓，目前高壓在大陸上，整個東亞沿海吹著明顯偏北風，導致北部迎風面易有降雨。17日仍受東北風影響，水氣較多，迎風面降雨較顯著，基隆北海岸及東北部地區降雨時間偏長，有局部較大雨勢發生機率，背風側中南部地區仍是多雲到晴，僅午後山區有局部短暫陣雨；深夜、晨間各地偏涼，低溫約20至25度，白天北部及東北部高溫約25度，中南部及花東29至32度間。

預計18日（周五）仍受東北風影響，加上水氣偏多，基隆北海岸及東北部地區降雨持續，並有局部較大雨勢發生機率，北部及花東也有局部短暫雨，中南部天氣穩定、多雲到晴，午後南部地區及中部山區有小範圍短暫陣雨。氣象局指出，一直到23日（下周三）天氣都受東北風消長影響。

▼雨越來越大！周日迎風面雨襲。（圖／中央氣象局）

