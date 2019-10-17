男人總是舔嘴唇預示什麼？　命理師分析：「愛說謊」容易在官場生存

▲命理師指出，常舔自己嘴唇的男性「愛說謊」。（示意圖／達志影像）



記者林彥臣／綜合報導

命理當中的面相學透過長相與人的習慣動作，可以分析一個人的性格乃至於一生運勢，雖然不見得百分之百準確，但也不乏參考價值。就有網友在PTT八卦板上問卦說話時舔嘴唇代表什麼，自己好奇google到了結果。這則PO文意外成為網友熱烈討論的話題。

根據大陸命理師「奇易老師講風水」指出，官場中總是舔嘴唇的男人，最能在此場合中生存的、就是心眼比較多的、且思想轉動快的、會看臉色能馬上轉變性情語氣的，當屬此類人物居多，但此類人物多會處於領導之下、為其辦事之人，能得以重用，但難成大器，因為藏不住事、這會是自己最大的缺點，表露無疑的讓人認為是一個很囉嗦、話又多、又極少靠譜的人。

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▲愛舔嘴唇的男性心眼較多，思想轉動快，適合在官場中生存。示意圖與當事人無關。（圖／達志影像／美聯社）



「奇易老師講風水」分析，在說話的同時喜歡一邊說一邊舔嘴的男性，「看到這個舉止、你就要多注意了」，尤其是留心、給自己留個心眼，因此這樣的男性從相學上及運勢上來分析，多為謊話較多的，並且一次交談中，謊話可以佔到一半的比例，如果談話涉及到金錢話題，他所要說的話基本都是反的，「尤其是在你需要的時候，他會跟你說沒錢」在金錢面前多半是自私的，所以不要抱太大期望。

網友在推文中表示，「希斯萊傑小丑也有這個習慣」、「我知道有個騙子說話很愛舔嘴唇，滿準的」、「心理學還行為學的把咬嘴唇當作感到壓力的特徵」、「舔嘴唇就是說謊無誤」、「那聽不出明顯謊言的會有什麼特徵？」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。