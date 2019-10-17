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自由戀愛在百年前被罵「人獸交」　兩派人在報紙激烈筆戰！

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▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲自由戀愛是爭取來的！百年前曾在報紙激烈筆戰，保守派批評戀愛自由就像「人獸苟合」。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

你能想像在百年前不但沒有婚姻自主權，也無法自由戀愛嗎？這些在如今稀鬆平常的事，其實是前人耗費多年時光爭取而來！保守派當年甚至批評自由戀愛是「人獸苟合」，雙方在報紙一來一往激烈筆戰。台灣新文化運動紀念館近推出《自由戀愛—時代製造的浪漫》特展，揭開台灣戀愛史百年來的演變與不容易。

為了爭取「自由戀愛」，百年前兩派人馬曾經在報紙上激烈筆戰，對的保守派曾經批評自由戀愛是「人獸苟合」，還說就像在路上看到喜歡就可以了，跟畜牲毫無差別。而支持派則強調自由戀愛的「神聖性」，刻意要與保守派醜化的用詞形成強烈對比。這場面類似於如今某些宗教團體批評同志、不同性傾向族群為「人獸交」等侮辱用語，在網路掀起一來一往的口水戰，只是在百年前沒有網路，戰場是報紙的評論版。

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▲女女戀，GL，女女愛，女同性戀，多元成家，蕾絲邊，拉子，女拉子，拉拉，女拉，女T。（圖／記者季相儒攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲如今稀鬆平常的自由戀愛，曾經被保守派激烈批評。（圖／記者季相儒攝，示意圖，與本文當事人無關）

台北市政府文化局與「台灣新文化運動紀念館」，即日起推出全新特展《自由戀愛—時代製造的浪漫》，帶領人們穿越時光回到1920年，揭開台灣社會的戀愛史演變。台北市長柯文哲也提到，現在「自由戀愛」是很自然的事，但百年前卻不是如此，當時受限於父母之命、媒妁之言，經過台灣新文化運動的努力，才逐漸打破童養媳、聘金這些風俗，展現時代的進步。

▲▼ 「台灣新文化運動紀念館」推出全新特展《自由戀愛—時代製造的浪漫》，台北市長柯文哲、文化副局長陳譽馨、台灣文學發展基金會董事長封德屏等人也出席。（圖／台灣文學發展基金會提供）

▲台北市長柯文哲參觀自由戀愛特展。（圖／台灣文學發展基金會提供）

1920年代台灣社會受到新思潮衝擊，知識份子因「新文化運動」的影響，在各種公共議題上追求個人自主、獨立的價值，在個人私領域生活亦如是，他們開始提出「自由戀愛」、「婚姻自主」的主張，希望擺脫傳統文化的束縛，爭取理想的生活價值。

而當年的女性地位階級很低，甚至在婚姻中也被「秤斤論兩」，男方的地位宛如「債主」，可以將妻子任意買賣、贈送。因此新知識份子也提出女性應擺脫階級束縛、解開纏足、跨出家門上班工作等，就連女性主動訴請離婚的權利，也都是辛苦爭取多年而來。

曾研究日治時期「台灣婦女解放運動」的楊翠教授，也分享過1930年有一波重要的婦女運動被世人遺忘，當時的台灣女性在夾縫中，面對不公平的制度、社會風氣，有一部分人起身反抗，那些不公平包括父權體制下的各種控制、職場性騷擾、身體剝削等，例如當年常有一家人受僱於同一僱主的情況，卻有上司或老闆威脅女性員工，「如果不讓我ＯＯ，你的家人都會沒工作！」而她們當時也沒有戀愛的自由。

偷偷分享少女秘密！

▲▼ 「台灣新文化運動紀念館」推出全新特展《自由戀愛—時代製造的浪漫》，台北市長柯文哲、文化副局長陳譽馨、台灣文學發展基金會董事長封德屏等人也出席。（圖／台灣文學發展基金會提供）

▲《自由戀愛》特展帶人們穿越回百年時光，包括當時的約會型態、服裝等，揭開台灣自由戀愛史的不容易。（圖／台灣文學發展基金會提供）

《自由戀愛》特展策展人、台灣文學發展基金會董事長封德屏分享，能穿越百年時光，重現當年的社會環境跟日常生活，也是在提醒大家「更要珍惜現有的自由與富裕。」她也介紹4大展的特色，從台灣新女性的崛起，到約會、戀愛、婚姻的種種歷程，期間更舉辦8場講座及體驗活動，邀請大眾一同揭開這得來不易的自由戀愛史。

《自由戀愛—時代製造的浪漫》特展委託「故事STORY STUDIO」執行調查研究，由財團法人文學發展基金會執行展示規劃，自即日起至2020年5月在「台灣新文化運動紀念館」展出，開放民眾免費參觀。

▲同志，同性戀，親吻，男男，彩虹，婚姻平權，同性婚姻，巴西，同志大遊行。（圖／路透社）

▲《自由戀愛》特展提醒人們珍惜現代的自由。（圖／路透社）

《自由戀愛》特展4大展區介紹

第1展區：以1920年代的約會生活作為引子，從男女雙方的約會打扮、熱門約會景點，呈現出台灣社會在進入現代化的過程中，公共空間的出現以及產業型態改變，造成女性工作機會的提升，也成為「自由戀愛」出現的環境條件。

第2展區：透過展示台灣傳統婚姻文化的內容，說明了在彼時婚姻的締結，個人意志並不重要，而是取決於「家長」的決斷。同時藉由新舊份子在《台灣民報》上針對著名「彰化戀愛事件（私奔事件）」的激烈筆戰及張我軍、鍾理和、彭瑞麟等名人的戀愛故事，呈現爭取自由戀愛過程中不為人知的艱辛。

第3展區：呈現台灣舊慣記事中及當時出現的西式或日式等多元婚禮樣貌，同時也以不同背景出身的女性被秤斤論兩的聘金數目，以及法律中女性訴請離婚的權利等演進內容，呈現新舊婚姻觀交織的公私領域衝突。

第4展區：透過各國提倡自由戀愛結婚的圖文資料，追溯自由戀愛思潮在世界傳播的樣貌，同時也透過互動式的籤詩小遊戲，讓1920年代的知識份子可以在展場中與民眾分享他們的自由戀愛觀！

「自由戀愛—時代製造的浪漫」特展資訊
展期：2019年10月16~2020年 5月17日
地點：台灣新文化運動紀念館
地址：台北市大同區寧夏路87號
開放時間：週二至週日上午9時30分至下午5時30分（週一休館）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/TNCMMM/

展覽8場講座（皆為免費參加）
聽台灣歌‧做戀愛夢
主講：劉永筑（中央研究院台灣史研究所訪問學員）
時間：2019/11/9（六）14:00-16:00
地點：台灣新文化運動紀念館

1920摩登男女的一日生活表情
主講：蔣竹山（中央大學歷史所所長）
時間：2019/11/16（六）14:00-16:00
地點：台灣新文化運動紀念館

戀愛世代：上個世紀的愛情
主講：蔡蕙頻（台灣圖書館編審）
時間：2019/12/14（六）14:00-16:00
地點：台灣新文化運動紀念館

新女性的誕生：從日本的明治維新到台灣現代化
主講：吳佩珍（政治大學台灣文學研究所副教授）
時間：2020/1/4（六）14:00-16:00
地點：台灣新文化運動紀念館

車掌‧事務員‧列車女孩—日治時期的粉領族
主講：鄭麗玲（台北科技大學文化事業發展系教授）
時間：2020/2/15（六）14:00-16:00
地點：台灣新文化運動紀念館

女僕服務‧台灣一百年前就有啦
主講：廖怡錚（早稻田大學日本語別科）
時間：2020/3/21（六）14:00-16:00
地點：台灣新文化運動紀念館

大正浪漫美人—畫家竹久夢二與高畠華宵的審美觀
主講：王文萱（日本京都大學博士）
時間：2020/4/18（六）14:00-16:00
地點：台灣新文化運動紀念館

離婚是爭取來的—從日治時期離婚判決書看婚姻文化
主講：沈靜萍（喬光科技大學財經法律系助理教授）
時間：2020/5/16（六）14:00-16:00
地點：台灣新文化運動紀念館

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