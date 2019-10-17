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涉助潤寅詐貸百億元　福懋興業副總辯「我不知道」遭聲押

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▲▼潤寅詐貸案，福懋興業前副總黃明堂遭聲押。（圖／記者劉昌松攝）

▲福懋興業前副總黃明堂涉助潤寅詐貸遭檢察官聲請羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅實業詐貸案，從原本以為潤寅以假交易文件向銀行詐貸，追查發現福懋興業等上市公司疑似配合作假，前後協助詐貸上百億元，專案人員16日兵分6路搜索約談福懋前副總黃明堂夫妻等9人到案後，深夜以黃等3人涉嫌違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌聲押禁見。

王道等10多家銀行在6月間陸續發現，潤寅實業涉嫌以尚有應收帳款等不實單據詐貸，至今呆帳達84億元，但潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻早已銷聲匿跡，檢察官收案後對楊文虎夫婦發布通緝，持續清查發現，潤寅近年來陸續以和台化、福懋的假交易文件，詐貸金額累計3百多萬元。

▲▼潤寅詐貸案，福懋興業前副總黃明堂得妻子被移送時閃避媒體鏡頭。（圖／記者羅志華攝）

▲黃明堂的妻子被移送時彎腰低頭拉著調查官的衣服閃避媒體鏡頭。（圖／記者羅志華攝）

其中光是福懋興業協助詐貸金額累計達上百億元，為釐清這些不實單據的製作過程，檢調16日鎖定福懋展開全案第4波搜索約談行動，福懋前副總黃明堂被移送北檢時，向記者表示沒有幫忙詐貸，「其實我根本都不知道」，黃的妻子為了躲避媒體拍攝，彎腰低頭跟在調查官後面，緊緊抓著調查官的衣服前進。

全案經檢察官複訊後，黃明堂與福懋王姓員工等3人，分別被依《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，王的小姨子則被依洗錢等罪，諭令1百萬元交保。

娘子啊，別折騰人了

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