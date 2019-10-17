普悠瑪翻車周年辦追思會！　台鐵記18死教訓：每月公開改善進度

▲台鐵官網每月5日公開改善情形。（圖／翻攝自台鐵官網）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪6432號列車2018年10月21日發生翻覆事故，造成18人死亡、267人受傷，這個月21日即將屆滿一周年。台鐵局表示，交通部長林佳龍7月16日見罹難者家屬時，聽取家屬意見，將於本月19日18時30分在台東火車站辦理「罹難者追思會」，台鐵記取教訓痛定思痛，每月5日在官網公告144項改善辦理情形，願意接受全民監督。

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▲台鐵普悠瑪事故周年追思會邀請函。（圖／罹難者家屬提供）

台鐵局表示，有關此次追思會的進行方式及流程，分別於10月7、8日兩天在台東及台北兩地，率得標廠商親向罹難者家屬說明，並獲得參與家屬的一致認同，9月30日透過公開評選程序，由集智館文化公司得標主辦追思會，以「流光似金」為主軸透過光線、音樂和影像表達對罹難者的追思，也讓親人走出悲傷積極勇敢面對未來，更藉此讓台鐵能「記取教訓，重視安全」。

台鐵局說，為重拾民眾信心，提供安全運輸服務，過去一年期間，持續努力落實推動行政院總體檢的144項改善建議，辦理成果共累積佐證資料47冊，從5月開始，每月25日向鐵道局提送改善情形，並於每月5日於官網公告辦理情形，願意接受全民監督，此外針對普悠瑪列車故障問題也成立特檢小組徹底改善，期能有效解決問題確保行車安全，並已委託法律事務所將針對屬日商車輛設計不良缺失之責任，具體提告求償。

▲台鐵普悠瑪翻覆事故奪走18條寶貴性命，21日就是一周年。（圖／記者游芳男翻攝）

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