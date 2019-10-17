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蔡英文雙十演說！國台辦又批：顛倒黑白，製造兩岸對立

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▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

總統蔡英文日前在國慶談話中指出，大陸政府今年開始推動「一國兩制台灣方案」，配合文攻武嚇的威脅，衝擊了區域的穩定和平。大陸國台辦發言人馬曉光在11日已正告過民進黨當局，「搞對抗沒有出路，謀台獨更是絕路」。然而，他16日對蔡英文的談話再度強調，這篇講話顛倒黑白，再次暴露了民進黨當局製造兩岸對立的衝突。

關於蔡英文10日的談話內容，馬曉光稱國台辦方面日前已通過書面表達立場，但他還要強調「這個講話充斥著對抗和敵對意識，企圖借誣衊攻擊『一國兩制』來製造仇視大陸的氛圍，壓制台灣民眾希望發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的的主流民意，牟取選舉私利。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

他認為蔡英文的談話內容顛倒黑白，「把所有中華兒女追求和平統一、反對『台獨』、維護兩岸關係和平發展的努力，說成是對台灣的所謂『威脅』，迎合西方反華勢力，把祖國大陸的發展進步和實現中華民族偉大復興的進程，說成是對區域穩定和平的所謂『挑戰』。」

馬曉光表示上述談話「再次暴露了民進黨當局製造兩岸對立衝突、破壞台海和平穩定、悖逆島內求安望治主流民意、與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的『台獨』本質。」最後他再次強調，「我們正告民進黨當局，搞對抗沒有出路，謀台獨更是絕路。損害人民利益、違背民意、逆流而動者，都必將被歷史大勢所拋棄。」

此外，對於近日很紅的「芒果乾」一詞，馬曉光也稱，這個「芒果乾」流淌著綠色的血液，是一杯「鴆毒酒」，民進黨及其當局蓄意炒作這個話題，製造這樣的氛圍，旨在煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，進行選舉動員、撈取選舉利益。

▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

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