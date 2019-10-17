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湖南好好吃／「初戀粉色系」醃蘿蔔、道地芷江鴨 侗族人帶你吃

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記者陳政錄、洪珮瑄／湖南懷化報導

懷化市位於湖南省西部，除地貌豐富以外，因位處五水交匯處、鄰近廣西、貴州，自古有「黔滇門戶」、「全楚咽喉」之稱，造就多采多姿的美食文化，其中懷化市下轄的芷江侗族自治縣，就以侗族人的醃泡菜、醃肉臘肉、米豆腐等美味，和道地的芷江鴨子粉聞名。

▲▼侗古佬泡菜,侗古佬醃蘿蔔,湖南懷化,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

▲侗族泡菜男女老少都愛吃。（圖／記者陳政錄攝）

本次《ETtoday新聞雲》走訪芷江，抵達當天就感受到當地人「合攏宴」的待客熱情，還體驗了傳承六代的「初戀粉色系」特色醃蘿蔔，以及道地的芷江鴨加米粉—芷江鴨子粉。

合攏宴是湖南侗族傳統宴客的最高禮儀，好客的侗族人們鄰里間把桌子拼起來，將自家的食物搬過來一起招待貴客，客人進宴席前還得先通過「攔門酒」的考驗，喝一大碗米酒才能進來。

▼侗族合攏宴。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼侗族合攏宴,湖南好好走,湖南懷化。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼侗族合攏宴,湖南好好走,湖南懷化。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼侗族合攏宴,湖南好好走,湖南懷化。（圖／記者陳政錄攝）

接著，在鼓聲和歌聲歡迎後，體驗特殊的飲酒方式「高山流水」，由4、5位侗族美女拿著酒壺排排站，形成高低差一起為客人倒酒敬酒，一邊唱山歌、酒倒不停，一醉方休；於菜色上，合攏宴菜色一般有較特色的芷江鴨、米豆腐、石板魚跟侗族粑粑、醃肉臘腸等，喝酒吃菜時還有「轉轉酒」、「轉轉菜」文化，讓大家一起傳遞酒杯、菜餚共食增加感情。

▲▼侗族合攏宴,湖南好好走,湖南懷化。（圖／張錦提供）

▲侗族合攏宴,湖南好好走,湖南懷化。（圖／張錦提供）

由於懷化氣候濕冷，當地人飲食更喜酸、辣、鹹，所以除了上述美味，泡菜醃菜也是一絕。傳承六代的洞古佬泡菜負責人張艷艷表示，早期農家為了方便務農，都會帶著泡菜、醃肉解饞，最出名的就是醃蘿蔔，還有俚語是說「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」，所以他們也醃糖醋嫩薑、酸辣嫩薑。

值得注意的是，洞古佬泡菜醃蘿蔔選用品種為「櫻桃蘿蔔」，雖原本色澤偏紅，但經過特製酸水浸泡，色素淡化後慢慢變成「粉紅色」，以酸辣味的「粉紅小蘿蔔」最受少女歡迎。另外，個頭大一點的蘿蔔，其蘿蔔皮加朝天椒醃製，口感較爽脆，還有偏酸、偏甜不同口味的粉色蘿蔔等；為吸引年輕人目光，張艷艷這代還發展出醃雞爪、黃瓜、木瓜、魚腥草等，希望能把侗族傳統泡菜文化發揚光大。

▲▼侗古佬泡菜,侗古佬醃蘿蔔,湖南懷化,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼侗古佬泡菜,侗古佬醃蘿蔔,湖南懷化,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

▲侗古佬泡菜,侗古佬醃蘿蔔,湖南懷化,湖南好好走。（圖／記者陳政錄攝）

除了侗族傳統菜餚，由於懷化山好水好，麻鴨品質高，更可以說是一個「鴨肉文化之都」，其中用特製甜麵醬、嫩薑、當地辣椒大火熱炒的「芷江鴨」更是當地人每餐必備，如果再加上湖南特色米粉，就是一碗道地家常菜。

日前「兩岸融合看湖南，探秘大湘西」帶記者直撲老店—曾氏鴨粉，這邊的師傅每天下午2點開始殺鴨，一天約50隻售完為止，顧客直接點餐後自己端到隔壁店鋪內食用，米粉吃不夠還可以續加，一碗11元人民幣起跳，非常適合吃粗飽。在地人表示，芷江的米粉特別有嚼勁，加上香辣美味的鴨肉很配，如果搭上醃蘿蔔，味道還更鮮美，可以說是庶民美食的代表。

▼芷江鴨子粉。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲▼芷江鴨子粉,芷江鴨,湖南好好走,湖南懷化。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲▼侗族合攏宴,湖南好好走,湖南懷化。（圖／記者陳政錄攝）

▲芷江鴨。（圖／記者陳政錄攝）

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