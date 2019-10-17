109年著重買新銳武器　國防部列196億採購預算

軍聞社／記者葛芃欣臺北16日電

國防部長嚴德發16日率國防部團隊針對「109年度施政計畫及主管預算」及「109年度附屬單位預算」進行報告與答詢，嚴部長感謝委員們對國防預算的支持與督策，使國防部各項工作均能順利推動。

主計局局長陳國勝中將在「109年度施政計畫及主管預算報告」中表示，將持續推動國防自主政策，投入國防科技發展，在武器自研自製方面，執行新式高教機、高效能艦艇後續量產、輪型戰砲車及資通電系統研產作業，滿足軍種作戰需求，編列國內產製預算538億2,543萬3千元。

籌購新銳武器裝備是年度施政重點，陳局長指出，國軍依整體防衛作戰構想、聯合戰力規劃及兵力整建進程，達成「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略目標，除賡續執行「新式戰車」等案，另新增「F-16型機新式偵照莢艙」等軍事投資計畫，編列「一般武器及戰備支援裝備購製」等對外採購預算196億3,768萬8千元。

▼國軍F-16模擬敵機來襲。（圖／記者季相儒攝）

為穩定國防人力與提升素質，陳局長表示，整體志願役人力穩定成長，迄今達成86.29%預期目標，另為建立招募永續機制，全面提升國軍人力素質，編列「薪餉」、「各項加給」及「教育行政」等預算1,684億9,478萬5千元；在精進部隊戰備整備及軍事訓練中，為使官兵具備「多專多能」及「戰備執行能力」，另有效提升各層級指揮管制能力與整體防衛作戰能力，編列「訓練綜合作業」等預算64億4,328萬1千元；在堅實聯戰指管機制與資電作戰效能部分，編列「作戰綜合作業」及「通信電子與資訊管理」等預算39億9,242萬4千元；在整合後勤維保能量與強化整體戰力，編列「軍事單位裝備零附件購製及保修」、「後勤補給支援」及「一般彈藥購製與維護」等預算646億1,040萬元；在優化官兵照顧與擴大醫療服務方面，編列「設施修繕維護與管理」及「軍事醫療作業」等預算153億2,663萬4千元；發揮精神戰力及維護國軍形象，編列「政戰綜合作業」及「督察作業」等預算12億783萬3千元。

陳局長指出，國防部109年度預算結合施政計畫需要務實檢討，歲入預算計有「罰款及賠償收入」等4項，編列52億2,906萬9千元，較108年度法定預算增加17億1,449萬4千元，主要是增列軍購案結案退匯餘款及孳息收入；歲出預算則編列3,580億3,096萬6千元，較108年度預算增加175億5,289萬6千元。

陳局長進一步表示，109年度國防公務預算是依整體防衛構想，結合兵力整建期程，務實編列3,580億3,096萬6千元，以快速提升整體戰力，具體展現自我防衛決心。

「國防部109年度附屬單位預算案」共有「國軍生產及服務作業基金」、「國軍老舊眷村改建基金」與「國軍營舍及設施改建基金」等三大特種基金；陳局長表示，「國軍生產及服務作業基金」109年底預計資產總額617億2,265萬8千元，負債總額140億6,955萬3千元，浄值為476億5,310萬5千元。

在「國軍老舊眷村改建基金」方面，政治作戰局局長簡中將表示，該基金主要為加速更新老舊眷舍，提高土地經濟效益，活絡國內經濟，改善都市景觀，是一項多年期、多目標、多效益的公共政策，同時有效落實政府照顧政策。

至於「國軍營舍及設施改建基金」，國防部軍備局局長房中將說明，109年基金業務計畫，是以執行第205廠遷建專案、老舊營社整建工程及設施整建為主，未來將依計畫期程，做好各項營舍及設施改建工作，改善官兵工作環境與生活品質。

▼新店台貿八村眷村改建。（圖／記者湯興漢攝）