台女「一條線」比基尼案反轉！男友「1799字」還原真相：她崩潰了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣一名20多歲女子日前與男友到菲律賓長灘島度假，但因「一條線」比基尼太過暴露，進而被當地人偷拍、警局開罰2500披索（約新台幣1478元）。事後，該名女子的身分疑似被當地警方曝光，導致女子得知後崩潰，其男友也PO出1799字的聲明稿還原事情真相。

「我為我個人行為…鄭重道歉」女子的男友表示，他們9日抵達長灘島，由於經過當地一間比基尼店，看到較為裸露的款式，便提出「大冒險」的要求，沒想到「竟遭遇菲律賓民眾偷拍」。

他說，他們不懂這套比基尼在當地不合法，就「我們的認知而言，只要不是露點，都不算觸犯法律」，「我心裡明白，這款比基尼確實OVER一點，也了解各位看待這件事的立場及不好觀感，我想強調的重點是，我的女朋友當時是有貼胸貼的，所以無論如何，都不會造成曝光，另外一點，若不是合法泳裝，怎麼會在當地店面販售呢？」

▲當事人男友出面指控，當地警方的處理方式有瑕疵。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）



男友指出，他們10日穿著類似款式的泳衣去泳池時，因有孩子在而被飯店人員警告，才轉去外面的海灘；沒想到在回程被警方攔下，「不明白我們犯下什麼罪，只知道警察是以強迫的方式要求我們配合」，當他們抵達警局，才知道遭人偷拍，且照片已被散布在網路上，「她當下得知自己被偷拍，情緒控制不住，幾乎是崩潰狀態」。

最後，他們被員警開罰，繳交了2500披索，「我們只希望旅程順利，不要耗太多時間在警局，於是我簽了罰單。本以為沒事了，但後續看到報導的時候卻完全走了樣」，當事人男友發現當地媒體進行報導時，除了暴露兩人的身分，還將照片沒有馬賽克上傳，且被開罰的罪名是「拍攝下流照片的行為」，與被拍到的他們無關。

「麻煩您們不要再怪罪女方」當事人男友說，女友因為他一時興起的大冒險，遭受太多壓力跟不公平對待，「我將會省思、檢討這次的過錯，麻煩您們不要再怪罪女方，以及轉傳她的照片、個人資料」。

當事人男友聲明全文：

面對這次的事情，我為我個人行為，造成的問題，鄭重道歉、感到萬分遺憾及懊悔，原以為是愉快的度假，沒想到會弄到如此難堪局面，實在非常抱歉，帶給外界很不好的示範，我將會省思、檢討這次的過錯，麻煩您們不要再怪罪女方，以及轉傳她的照片、個人資料，她已經承受太多的壓力跟不公平對待，在這裡我想與大家說明這次長灘島整件事情的經過。

起初我們是10／9的下午到達長灘島，在入住飯店後換好泳裝，前往白色沙灘，一開始我的女朋友穿著樸素的白色洋裝在沙灘玩水，但後來我看到當地店家販賣一款造型比基尼，我向她提出大冒險遊戲，因為她輸了，我要她換穿上那套較裸露的比基尼，竟遭遇菲律賓民眾偷拍。

一開始我們真的不曉得這套比基尼在菲律賓是不合規範的，因為我們的認知而言，只要不是露點，都不算觸犯法律，我心裡明白，這款比基尼確實OVER一點，也了解各位看待這件事的立場及不好觀感，我想強調的重點是，我的女朋友當時是有貼胸貼的，所以無論如何，都不會造成曝光，另外一點，若不是合法泳裝，怎麼會在當地店面販售呢？

我們對於當地居民偷拍這件事完全不知情，也以為尺度沒問題，於是在第二天，10／10穿著類似款式、不同顏色的泳裝，同為第一天在當地購買的比基尼，準備去飯店泳池戲水，當時有遇到飯店人員告知我們，因為飯店內小朋友過多，可能要多注意穿著，並且告訴我們比基尼本身是沒有問題的，只是泳池小朋友過多，隨後我們聽了勸導，過去外面的海灘，且很快的換回正常運動服裝，去餐廳內用餐。

卻在回飯店途中，被警察攔了下來，手上拿著我們被民眾偷拍的照片指責，要求我們過去警局一趟，當下我們感到不知所措，也不明白我們犯下什麼罪，只知道警察是以強迫的方式要求我們配合，但卻說我們沒有犯罪，一再強調前往警局這件事，是為了保護我們，爭取我們的權利，不讓我的女朋友比基尼照片外流出去，所以需要我們過去警局做筆錄、了解情況，也讓那些將照片散布在社群網站的人進行刪除，得到教訓。

在我們答應配合後，警察告訴我們需要帶著護照前往警局偵訊，於是警察陪同我們前往飯店拿護照，因在飯店樓下，有遇到飯店人員看見我們在與警察談話，到達房間後，我們馬上接到飯店經理的電話，告訴我們有任何困難，都可以協助我們，我們將事情敘述給他聽，經理告訴我們，他先過去樓下與警察談看看，能否不耽誤我們原訂行程及旅遊時間，此時我們在房間內等待消息，過了十分鐘後，飯店經理告訴我們仍要去警局一趟，他會派人全程陪伴我們度過難關。

馬上我們搭著飯店的巴士前往警局，一到警局，飯店經理告訴我們，因為語言較不通，由他代替我們與警察溝通與化解，會盡全力幫助我們，請我們在外頭等待，他們談了將近二十分鐘後，飯店經理從偵查室走出來並告訴我們，他有試著說服警方，現在有些FASHION就是如此，但警察不接受，認為這是一個醜聞，決定開罰單給我們，金額是2500peso，我們若繳了錢，就可以立即離開，否則要拘留我們，更是會耽誤我們的行程及時間。且不斷告訴我們，這不會有任何不良紀錄及報導，只是為了定義那些淫穢的照片，以要求那些散布者刪除。

於是給了一個市政條例（M.O.）203 sec5的罰單，但當時罰單上沒有明確的內容，我們只希望旅程順利，不要耗太多時間在警局，於是我簽了罰單。本以為沒事了，但後續看到報導的時候卻完全走了樣，我們的事，馬上在網路瘋傳，臉完全沒有馬賽克，且護照的資訊也都完整的被秀出來。後續我們去翻了引用法條，講的是拍照者拍攝下流照片之行為，我們都是被偷拍的，散布者也不是我們，卻被要求開罰單，當地警方這樣的處理方式充滿瑕疵，以及報導中講到我女友說自己在台灣常常這樣穿，更是子虛烏有，她當下得知自己被偷拍，情緒控制不住，幾乎是崩潰狀態，根本沒有與警察有任何交談，是我不斷的問警察，這篇穿著規定的明確界線，但警察只有告訴我：「國家沒有這個規範，只是我們太OVER」，我當下只希望能讓這趟旅途平平安安、少惹麻煩，於是立即答應簽字，此時卻讓警方拿到我們的護照，將列印護照說是報案程序，以及我女朋友沒有說過的話，當在報導呈現。在這裡我要指控菲律賓的報導，完完全全不屬實情，惡意毀謗個人名譽，只為了增加曝光度，且菲律賓承諾我們照片不會交流及報導，卻在隔天馬上看見新聞。而台灣媒體卻引用翻譯的方式，造成極大的傷害，以及轉傳男女方的護照資料以及未打馬賽克的照片。

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