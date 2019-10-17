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土耳其部隊逼近美軍駐地　F-15、阿帕契升空示威

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▲▼F-15戰機。（圖／翻攝自美國波音公司官網）

▲F-15戰機示意圖。（圖／翻攝自美國波音公司官網）

記者林彥臣／綜合報導

土耳其隊敘利亞東北的庫德族發起「和平之泉」，美軍雖然展開撤離敘利亞的行動，並沒有因此對參戰敘利亞的各方部隊動向掉以輕心，美軍監控到一隻土耳其部隊太靠近美軍陣地，因此派出F-15戰鬥機緊急升空示威。

根據《路透社》報導，一位消息人士指出，在土耳其進軍敘利亞期間，美軍派出F-15戰機從土耳其部隊的陣地飛過，但是沒有開火進行「展示性」飛行，原因是他們太靠近美軍。

福斯（Fox）新聞則報導，美軍派出F-15與AH-64阿帕契攻擊直升機升空，在土耳其部隊陣地進行展示性飛行。不過五角大廈對於類似的消息並未做出回應。

▲▼美軍AH-64E阿帕契直升機。（圖／翻攝美國陸軍官網）

▲美軍AH-64E阿帕契直升機。（圖／翻攝美國陸軍官網）

美國總統川普宣布美軍撤離敘利亞後，土耳其部隊就開始朝敘利亞東北進軍，美國的批評人士就認為川普的決定，無異於是棄敘利亞境內的庫德族人於不顧。

10月9日，土耳其宣佈在敘利亞北部開展「和平之泉」行動，並對庫德武裝部隊發起空襲，聲稱行動目的是在敘北部建立緩衝區，建立土耳其邊境防線。

土耳其政府認為，在土耳其的敘利亞難民能從那裡回國。敘利亞國家通訊社薩那社稱土方行動為侵略，國際社會對土耳其的舉動予以譴責。

敘利亞政府軍已和庫德族達成協議，開始出兵往敘利亞東北邊境進發，共同對抗土耳其的進攻。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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