瞄準生鮮商機！量販店「現買現煮」服務再升級　超市祭土雞76折起

▲愛買「量販餐廳」拓點至新北板橋南雅店。（示意圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

瞄準台灣逾千萬的內、外食人口商機，愛買繼在桃園店、台中復興店打造量販餐廳後，宣布進軍新北板橋南雅店，提供「現買現煮」的代客料理，消費者於賣場生鮮區選購指定肉品、海鮮食材，只要加代客料理費30元，即可享曾任職於頂級鐵板餐廳主廚代客烹煮服務。而全聯則看準秋冬進補時機，10月18日起至11月21日推出土雞節，指品項最低76折起。

▲愛買量販餐廳提供料理現買現煮現吃服務。（示意圖／業者提供）



搶攻生鮮市場，愛買「量販餐廳」拓點進駐板橋南雅店，新店提供「現買現煮現食」的代客料理等，代客料理服務主要是讓消費者於賣場現場選購肉類、海鮮等指定食材時，可直接多加30元的代客料理費，現場就可吃到熱騰騰的美味鮮食，還有即食座位區可以坐著享用，外帶享用者若自帶餐盒則可省下10至30元包材費。另為配合「秋蟹季」，即日起至10月31日，凡購買蟹類可享免代客料理費優惠。

愛買行銷部資深經理王佳慧表示，愛買代客料理自開始營運以來，深獲許多消費者喜愛，再加上現代人沒時間煮又希望吃到健康料理，不僅帶動生鮮業績成長10倍之外，代客料理來客數也多達7000人，本月首次進駐大台北人口最多的地區，預計再帶動生鮮業績成長3成。

▲全聯明日起推出土雞節活動。（圖／業者提供）



同樣主攻生鮮食材，全聯自明日起至11月21日將推出全聯土雞節，提供總共6款台灣土雞，包括火山烏骨雞、雲林土機等，滿足民眾秋冬進補需求。其中，全聯自2014年獨家引進的「桂丁土雞」，為台灣第一隻民間主導與政府共同研發的純種土雞，推出後年銷量成長15倍，是人氣商品之一。全聯土雞節明日起於全省近千間門市登場，最低折扣76折起。