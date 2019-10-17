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瘋電影／黑魔女2　販賣仇恨達政治目的魔鬼遍滿全世界

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文／賴賴

▲▼黑魔女2。（圖／imdb）



瘋言瘋語：

劇本可以說是一百分的適合闔家觀賞，過程中還不爭氣了掉了眼淚，由於安潔莉娜裘莉已經是電影導演，相信她主演這部電影，肯定有其內涵與商業價值，果然是非常非常好看，安潔莉娜裘莉不愧為奧斯卡影后，演技自然生動還很好笑，看完電影不但改變對他做小三搶人老公的壞印象，還會希望他跟布萊德彼特和好。

這是一部不論幾歲都可以理解的劇情，故事單一流暢，過程節奏緊湊，而內容卻是從未看過的童話內涵，從睡美人衍生出來的巫婆的故事，安潔莉娜裘莉的扮相令人秒入戲，這位教母在照顧人類成長過程中，產生了感情，並把善良美麗的公主視如己出，這還真的是合情合理，而故事要表達的內涵，也太適合現在這個時代，沒有血緣也可以像親人一樣的真愛，不同族群只要和平方向一致，也必定能夠融合，而就算一樣是人類甚至夫妻，也有可能因為利益而互相殺害，這就是人類最悲慘的現況。

三個女人演技都襯職，電影不斷重複和平的價值與意義，畫面視覺豐富唯美，百分百闔家觀賞下班觀賞阿公阿嬤也看得懂得好看作品。


 


片　　名：黑魔女2
英文名稱：Maleficent: Mistress of Evil
類　　型：冒險、奇幻
上映日期：2019-10-17
片　　長：118分鐘
導　　演：喬奇姆羅寧(Joachim Rønning)
演　　員：安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie) 、 艾兒芬妮(Elle Fanning) 、 蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer) 、 朱諾坦普(Juno Temple) 、 艾德斯克林(Ed Skrein) 、 伊梅達史丹頓(Imelda Staunton) 、 奇維托艾吉佛(Chiwetel Ejiofor) 、 山姆萊利(Sam Riley) 、 蕾絲莉蔓薇爾(Lesley Manville)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

迪士尼最知名的反派黑魔女回來了！除了安潔莉娜裘莉再度回歸飾演黑魔女梅菲瑟，艾兒芬妮演出睡美人公主奧蘿拉，續集還加入蜜雪兒菲佛飾演的英格麗皇后。對人類還是存有戒心的梅菲瑟，一心想保護奧蘿拉公主，卻適得其反，不但與公主的關係岌岌可危，還可能引發一場牽連無辜的大戰…

 

▲▼黑魔女2。（圖／imdb）

▲終於人類和魔域聯姻，兩國聯盟。

▲▼黑魔女2。（圖／imdb）

▲王后表裡不一。

▲▼黑魔女2。（圖／imdb）

▲睡美人的教母，面惡心善。

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