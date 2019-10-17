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南山員工批尹衍樑36歲兒子尹崇堯「憑什麼接董座」　業界質疑成古代宮廷劇

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▲▼潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

南山人壽前董事長杜英宗遭金管會停職後，南山改推最大股東尹衍樑的36歲兒子尹崇堯代理董事長，不過，外界對於此一人事安排，並不放心，除了金管會罕見地要做第二次面試，壽險業與南山人壽內部也有「憑什麼」等批評聲音。

在尹衍樑與杜英宗的推動下，南山人壽花了一百多億元，採購了新系統，沒想到上路後卻是狀況連連，損及保戶權益，業務員也被罵到臭頭，金管會因此重罰3千萬，還勒令杜英宗停職，56年老字號招牌的公司形象受此重挫。結果，尹衍樑沒有找尋具有專業學經歷的保險業專才，接掌南山董座，反而讓兒子代理董事長，業界有人私下點評，這樣的安排猶如電視上演的古代宮廷劇，一旦金管會面試通過，「經驗不足」的尹崇堯將成為保險業史上最年輕的董事長。

資深媒體人蔡玉真就在臉書質疑，目前有多家保險公司董事長是由社會具有聲望人士，或由大股東、大股東子女來擔任，但上述人士不一定具備保險專業知識，除非公司能提出「足資證明其具備保險專業知識或保險業經營經驗，可健全有效經營保險業務」的事實，否則不能擔任董事長。

「董事長、總經理都被停權了，尹衍樑派兒子上場，能通嗎？」蔡玉真表示，連杜英宗、南山人壽前總經理許妙靜都無法處理南山境界系統的事情，「我不認為尹崇堯有這個能力處理得更好。」。金管會更改規定，董、監事具專業資格者從原本至少五分之一，改為至少三分之一；也就是說，具保險專業知識的董、監事人數須增加，以提升保險業董事會專業能力，「不是因為尹崇堯是尹衍樑的兒子，就能當南山人壽董事長！

▲▼南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲尹衍樑的36歲兒子尹崇堯即將代理南山人壽董事長。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

南山人壽企業工會一名資深會員向《ETtoday新聞雲》記者表示「當初看到尹衍樑、杜英宗他們飛到德國，就質疑他們早已作出獨斷的決策，根本沒有經過其他專業評估。為什麼尹衍樑、杜英宗這些非專業人士可以解決系統專業的內容？不知道他們平常都在做些什麼。」

「所有保戶、業務員對南山系統該如何建立信心？如果不確定系統上的資料是否正確，我們該如何服務客戶、該如何給予客戶有關保險理財上的建議？這些棘手的問題就是尹崇堯的一大考驗。」南山資深員工還酸說「樂觀一點，或許代理董事長跟最大股東尹衍樑有著父子關係，搞不好南山人壽就能順利解決問題了。」

回顧金管會裁罰南山人壽時曾點出「南山人壽董事會及審計委員會有失監督責任」，這已經說明了整起事件不單是杜英宗一個人的責任，而是董事會都有責任，其中，也包含了擔任董事的尹衍樑與尹崇堯父子。然而，各界好奇的是，為何當初重用杜英宗的尹衍樑，是南山人壽的大股東，更是真正的決策者，卻都沒有負起責任，甚至還能讓兒子代理南山人壽董座？為何南山人壽的其他董事不用負責？

尹衍樑身為南山大股東，面對眼前的狀況，理應找尋具有豐富學經歷的保險專業人士，來出任董座，解決新系統問題，化解外界疑慮，而不是讓兒子上陣接棒，把南山當成家族事業來操作。也難怪金管會罕見要二度面試尹崇堯，不難看出，這不是只有一般人不放心，就連官方也不敢輕易背書。

▲▼南山人壽中山分公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽風波不斷。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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