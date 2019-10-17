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俄「雷霆-2019」軍演出動213枚導彈　軍武雜誌：核武是威攝敵人的手段

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俄羅斯紀念二戰結束「勝利日」閱兵,RS-24洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

▲ 俄羅斯預計在本次軍演中發射RS-24洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

實習記者許祐誠／綜合報導

俄羅斯於15日起進行為期3天的「雷霆-2019」（Thunder-2019）例行性軍演，雖然只動員1.2萬名士兵，但預計會發射213枚導彈，包括16枚巡航導彈和洲際彈道導彈，有別於以往「東方-2019」一次動員30萬士兵，本次焦點全在戰略導彈上。

根據CBS News報導，除了導彈之外，本次軍演還會出動105架軍機、15艘水面軍艦、5艘潛艇，以及310件軍事和特種技術設備，預計將將陸地、海洋和空中測試核打擊力量。另外，外國軍事人員也透露，俄方將發射2枚RSM-50彈道導彈，RS-24洲際彈道飛彈，以及「深藍」彈道導彈。

對此，俄國國防部國際軍事合作總局代理局長（Yevgeny Ilyin）14日召開記者會時，在各國官員面前表示，軍演純粹是防禦目的，目的是威攝潛在敵人，而非針對任何一個國家。

「東方-2018」軍演規模空前，參與演習的包含約30萬名軍人、1000架飛機、3.6萬輛戰車以及多達80艘艦艇，成為俄羅斯自冷戰以來規模最大的軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 「東方-2018」軍演規模空前，參與演習的包含約30萬名軍人、1000架飛機、3.6萬輛戰車以及多達80艘艦艇，成為俄羅斯自冷戰以來規模最大的軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，美國今年8月才退出《中程飛彈條約》，並譴責俄方違約多年，應負起全責。雖然當時北約同意俄方違約一事，但擔心美國退出後，恐怕會掀起新一波的軍備競賽。

儘管俄羅斯本次演習只出動1.2萬名士兵，比「中部-2019」和「東方-2018」一次出動13萬和30萬人的規模還小，但出動的導彈數量卻比以往來得大。俄羅斯《國家軍火庫》雜誌主編列昂科夫表示，俄羅斯戰略核力量處於最高戰備，可以用來確保國家主權安全，自美國退出《中導條約》後，強大核力量將成為威攝敵人的手段之一。

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