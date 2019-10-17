分享小孩生病竟遭討私密照　她說：無論動機都太噁心！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

任意索討小孩的私密照，不管有什麼理由，都太噁心了！

我曾經分享過孩子在寶寶的時期，曾發生陰唇沾黏的狀況，當時小兒外科醫師替我解惑，說這種情形是賀爾蒙分泌異常造成，對女寶寶來說，不算太罕見的疾病，但如果情況太嚴重，可能需要手術切開分離，幸好我孩子才剛開始沾黏，不需用藥，也無需開刀。（該文連結）

「孩子再小，也是獨立個體！」我十分重視孩子的身體保護，當初寫這篇文章，不但刻意以繪圖代替情境照，平常我寫文，都是用孩子的英文名字做代稱，那次我連她的英文全名都隱去了，就是希望在提醒其他家長之餘，也對我的孩子做到保護。

從2015年到現在，有不計其數的父母來問我相關經驗，解決了許多小女嬰的小困擾，我從來沒想過4年後，居然收到這樣無禮的要求：「我在網絡上有看到您寫的文章，我的女兒好像也有陰道沾粘，急需相關資料，可否寄相關影片或照片給我，我不會外傳。」我看了非常激動，甚至有一種被侵犯的感覺。

就個人而言，我寫過好幾篇有關兒童身體保護的文章，從當媽媽的第一天，便嚴格規定自己不可以拍攝孩子露胸、露內褲、露私密處的任何影像，不要說放網路了，我是連拍都不拍，不露臉也不拍，找替身也不拍、可愛到不行也不拍，甚至在經濟最困頓的時候，也因為這個信念，推過紙尿布的商業合作。

我對孩子勤教嚴管，雖然相處像夥伴，但這種事情是不可以被挑戰的原則，她曾經因為好玩，對著鏡頭拉下衣服露肩，被我當場嚴肅指正，縱使焦糖綠玫瑰看似作風前衛，不過我告訴女兒，必須保護自己的隱私，也尊重別人的身體，別人家要怎麼露、怎麼不在意，那是他們的事，我們家不行，長期潛移默化下，孩子也懂得「不能隨便碰別人的身體」。

當我看到這封信，第一個感覺是作嘔。

不論發信來的人，真的是一位焦急的媽媽，或是在網路世界，到處討兒童照片自瀆的變態，我都覺得這種要求太過頭、太不尊重人了！孩子有問題，應該直接帶去看診，怎會要求寫文的作者，把孩子私密處的照片跟影片傳過來，再由自己「診斷」呢？台灣因為有健保，看病非常便宜，又怎能自己當醫師，隨意比對呢？怎麼想都不合理啊！

以往，我對讀者詢問醫療經驗，不管是多荒謬，最冷漠也就是請他們自己去問醫師，少用這麼強烈的措詞回信，我想了想，不管是導正觀念，還是嚴正抗議，這信一定要回！

在全身起雞皮疙瘩，又反胃想吐的情況下，我寫道：「請問您會拍攝自家孩子的陰部照片嗎？如果會，請您日後不要這樣做！也請您不要跟任何人索取這樣的照片～您的孩子不是您的孩子！任何人都不可以用任何理由，索取您孩子任何部位的照片！」

我知道，目前這個情況，就算報警也不能成案，在此也呼籲相關單位，是不是能讓家長有個檢舉的管道，針對這些言論，做一個嚇阻或處罰？而不是認為「小孩子沒有性徵，給人看一下有什麼關係？」

如果小孩沒有發育，就不會引起性慾，那世界上便沒有蘿莉控、戀童癖這些形容詞了。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。