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藍營批小英：給反送中的年輕人溫暖　卻不顧辛苦外送員

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▲總統蔡英文參拜碧山巖開漳聖王廟後接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文參拜碧山巖開漳聖王廟。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

外送食物平台近年來業績攀升，國慶連假期間Foodpanda和Ubereats共2名外送員在工作時車禍身亡，14日晚間又發生Lalamove外送員撞死行人的交通事故，引發社會熱議。國民黨文傳會副主委黃子哲16日在臉書批評，總統蔡英文至今置若罔聞，未曾對此出面關心或說過一句話，看來小英只忙著爽賣「芒果乾」，對這群以年輕人為主力的辛苦外送勞工，是要「丟包」不顧了。

黃子哲指出，食物外送平台的興起不是這一、二個月的事，政府後知後覺已屬失職，勞動部去年11月委外遲做的「新經濟新科技對勞工的影響」報告，也點出政策及法規等的闕漏，後續竟無任何積極作為。直到如今人命不幸殞落，難道不是官僚殺人嗎？

黃子哲認為，最該負責的當然是蔡英文，2015年底，蔡在選前一場與資訊軟體業者的一場座談會上中說，「政府必須建立反應更快的機制，勇敢面對行動經濟、共享經濟帶來的產業變革等」、「政府不該因怕死就不做事，法規應該調整就應調整，應該介入管理就應介入管理。面對新的時代，政府應該有更多的決心。」

黃子哲說，小英的說法，其實和行政院長蘇貞昌昨天告誡勞動部不能再「憂讒畏譏」的論調，幾乎如出一轍；但問題是，民進黨已經執政三年多，政府是否因為怕死或憂讒畏譏而不做事，外界不得而知，外送員恐怕就是因為政府不做事，而死傷頻傳。

黃子哲指出，根據人力平台業者統計，外送員七成為正職，平均年齡為26歲，主要是青年勞工，薪資低者2萬；拚死做，最高可拿18萬。若與平台業者是建立單純的承攬而非雇傭關係，則外送員的相關保障如勞健保、車險等，便會付之闕如。如何建立合理的勞動條件並兼顧新經濟型態的彈性機制，是一直被政府遺忘的大事。

黃子哲提到，比較北農前總經理，年薪250萬實習生的吳音寧、月薪20多萬，31歲就當上駐美代表處政治組組長的口譯哥趙怡翔，以及許許多多被酬庸的小英男孩及女孩們，外送員真的是蔡英文心裡最軟的那一塊，非常輕易的就可以放生。再對照蔡英文如何給反送中的年輕人溫暖，卻對外送員的安全與權益置之不理。就知道這是一個如何只會政治操作，卻不顧人民死活的醜陋政府。

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