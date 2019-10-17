黃建智／併購下市櫃案創新高　小股東權益誰來顧

▲國內近五年因併購下市櫃的公司逐年升高，因此必須建立透明公平的遊戲規則，以免侵害小股東的權益。（圖／pixabay）

金管會於8月20日表示，近五年因併購下市櫃的公司逐年升高，而去年整年度就有15家，為近年來新高。事實上，企業進行併購後下市的例子早已層出不窮，舉凡：日月光、矽品、百略、榮化、安成藥及綠悅-KY，甚至年初造成社會譁然，至今仍未成功的好樂迪與錢櫃合併案，都是有「先合併，後下市」的計畫。

「併購後下市櫃」究竟有什麼魅力，讓不少企業紛紛效法採用呢？其實併購後下市櫃的動機來源有很多，小則以節稅考量，大至作為改變營業型態，皆有可能，不過多半主要是基於下市櫃後，法律管制會比較寬鬆、彈性，所以公司企業就可以利用這個階段，重新整合組織、規劃未來經營計畫，穩定公司發展，甚至以後等待適當時機再行上市櫃。

關於「併購後下市櫃」，法律是如何規定的呢？依據現行《企業併購法》規定（註），上市（櫃）公司參與合併後消滅，且存續或新設公司為非上市（櫃）公司者，應經該上市（櫃）公司已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。

其實在最早是沒有本條的規定，針對併購後下市，僅須過半股東出席，且出席人數三分之二通過合併案，就能下市。但是2011年時發生「國巨事件」，讓立法者意識到此行為可能有侵害少數股東利益的嚴重性，所以增加此條件。然而，立法者制訂此方式是否就能永遠高枕無憂了呢？答案是否定的。筆者提出以下問題供讀者參考。

《企業併購法》的漏洞

現行法雖然規定，應經該公司已發行股份總數三分之二以上股東同意，感覺門檻很高，應可以保障股東，不至於讓有心人士以優勢的股數控制會議得逞；但是如果我們考量其他因素，似乎就不是這麼理想了。

現行《企業併購法》對於保障股東的資訊權尚未成熟，並沒有如同國外的整套資訊揭露機制，可以讓股東們在充足的資訊下，做出正確決定。另外，對於董事們的責任要求也並未有效落實，申言之，針對併購情形，現行法律僅要求利害關係的董事們應在會議中說明，並且表態同意、反對的理由，卻未將此資訊於會議前就揭露，是否能讓股東有時間去調查、辨別利益得失，將可能是一大缺失。

以上的制度面問題，如果沒有改善，造成的結果將會讓有心人士以不實資訊，順利通過併購後下市，以較鬆的法規管制，規避本來應該受較嚴格的責任，如此一來，對於當初的投資人，違反他們的預見，勢必不太公平。

亡羊補牢之道

主管機關眼見此情形已提出解決方案，預計明年將送交修法解決。針對前述情形，主管機關提出的內容包含提高同意下市門檻、利害關係人資訊揭露時點的提前，似乎能彌補漏洞，但未來如何真正呈現在我國的制度，仍需靜待觀察。

此外，除了前述的解決方法，筆者認為，也可以從以下幾點作為配套措施，相互呼應。

針對併購程序應加強委員會權限：我國雖要求公司進行併購時，應設置相關委員會確保併購時的資訊健全，但是卻未如同外國，賦予委員會有實質協商、議決權利，似乎讓制度美意淪成橡皮圖章。

針對併購事項應課予專家適當責任：我國雖然要求要請獨立專家協助且提出意見，但是又無針對專家的專門責任，容易讓獨立專家的客觀性被左右。建議可參考外國法，以特別的法規設計來讓參與併購的專家有嚴格責任。

「併購後下市」不僅是一種企業併購的方法，更是近年資本市場活躍的現象，此現象對於投資人的權益關係重大，雖然2011年立法者已立法規定一部分的管制行為，但隨著案例逐年增加，重要性已經不可同日而語，所幸主管機構已有重視到此部分的問題，雖然改革結果尚未確定，期許未來能有完整制度規範，來平衡收購者權益，亦不失保障投資人的預見，促進整體市場的進步！

註：《企業併購法》18條：股東會對於公司合併或解散之決議，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。前項股東會決議，屬上市（櫃）公司參與合併後消滅，且存續或新設公司為非上市（櫃）公司者，應經該上市（櫃）公司已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。

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●黃建智，輔仁大學法律系、法律白話文運動作者。以上言論不代表本報立場。