　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃建智／併購下市櫃案創新高　小股東權益誰來顧

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼企業併購，合作，策略結盟，攜手合作。（圖／視覺中國）

▲國內近五年因併購下市櫃的公司逐年升高，因此必須建立透明公平的遊戲規則，以免侵害小股東的權益。（圖／pixabay）

金管會於8月20日表示，近五年因併購下市櫃的公司逐年升高，而去年整年度就有15家，為近年來新高。事實上，企業進行併購後下市的例子早已層出不窮，舉凡：日月光、矽品、百略、榮化、安成藥及綠悅-KY，甚至年初造成社會譁然，至今仍未成功的好樂迪與錢櫃合併案，都是有「先合併，後下市」的計畫。

「併購後下市櫃」究竟有什麼魅力，讓不少企業紛紛效法採用呢？其實併購後下市櫃的動機來源有很多，小則以節稅考量，大至作為改變營業型態，皆有可能，不過多半主要是基於下市櫃後，法律管制會比較寬鬆、彈性，所以公司企業就可以利用這個階段，重新整合組織、規劃未來經營計畫，穩定公司發展，甚至以後等待適當時機再行上市櫃。

關於「併購後下市櫃」，法律是如何規定的呢？依據現行《企業併購法》規定（註），上市（櫃）公司參與合併後消滅，且存續或新設公司為非上市（櫃）公司者，應經該上市（櫃）公司已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。

其實在最早是沒有本條的規定，針對併購後下市，僅須過半股東出席，且出席人數三分之二通過合併案，就能下市。但是2011年時發生「國巨事件」，讓立法者意識到此行為可能有侵害少數股東利益的嚴重性，所以增加此條件。然而，立法者制訂此方式是否就能永遠高枕無憂了呢？答案是否定的。筆者提出以下問題供讀者參考。

《企業併購法》的漏洞

現行法雖然規定，應經該公司已發行股份總數三分之二以上股東同意，感覺門檻很高，應可以保障股東，不至於讓有心人士以優勢的股數控制會議得逞；但是如果我們考量其他因素，似乎就不是這麼理想了。

現行《企業併購法》對於保障股東的資訊權尚未成熟，並沒有如同國外的整套資訊揭露機制，可以讓股東們在充足的資訊下，做出正確決定。另外，對於董事們的責任要求也並未有效落實，申言之，針對併購情形，現行法律僅要求利害關係的董事們應在會議中說明，並且表態同意、反對的理由，卻未將此資訊於會議前就揭露，是否能讓股東有時間去調查、辨別利益得失，將可能是一大缺失。

以上的制度面問題，如果沒有改善，造成的結果將會讓有心人士以不實資訊，順利通過併購後下市，以較鬆的法規管制，規避本來應該受較嚴格的責任，如此一來，對於當初的投資人，違反他們的預見，勢必不太公平。

亡羊補牢之道

主管機關眼見此情形已提出解決方案，預計明年將送交修法解決。針對前述情形，主管機關提出的內容包含提高同意下市門檻、利害關係人資訊揭露時點的提前，似乎能彌補漏洞，但未來如何真正呈現在我國的制度，仍需靜待觀察。

此外，除了前述的解決方法，筆者認為，也可以從以下幾點作為配套措施，相互呼應。

針對併購程序應加強委員會權限：我國雖要求公司進行併購時，應設置相關委員會確保併購時的資訊健全，但是卻未如同外國，賦予委員會有實質協商、議決權利，似乎讓制度美意淪成橡皮圖章。

針對併購事項應課予專家適當責任：我國雖然要求要請獨立專家協助且提出意見，但是又無針對專家的專門責任，容易讓獨立專家的客觀性被左右。建議可參考外國法，以特別的法規設計來讓參與併購的專家有嚴格責任。

「併購後下市」不僅是一種企業併購的方法，更是近年資本市場活躍的現象，此現象對於投資人的權益關係重大，雖然2011年立法者已立法規定一部分的管制行為，但隨著案例逐年增加，重要性已經不可同日而語，所幸主管機構已有重視到此部分的問題，雖然改革結果尚未確定，期許未來能有完整制度規範，來平衡收購者權益，亦不失保障投資人的預見，促進整體市場的進步！

註：《企業併購法》18條：股東會對於公司合併或解散之決議，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。前項股東會決議，屬上市（櫃）公司參與合併後消滅，且存續或新設公司為非上市（櫃）公司者，應經該上市（櫃）公司已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。

好文推薦

黃建智／怎樣算是內線交易？路過聽到也算？

黃建智／從大同條款看《公司法》新法的股東會召集權

黃建智／群眾募資　創業資金荒漠中的一座綠洲

▲▼ 法律白話文運動●黃建智，輔仁大學法律系、法律白話文運動作者。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
5歲女童玩溜滑梯狂揉眼睛　醫拉出「20條陰蝨」還在蠕動
寺廟董座提「太平島挖石油、讀書不用錢」　韓國瑜在旁尷尬回應
燦笑妹喝嗨頭伸火車窗外！直削樹枝斷頸…屍掛窗邊進站
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

綠悅下周三開股東會討論併購下市　股東對收購價有意見可這樣做

全球併購意願創10年新高　台企可瞄準歐洲

中美貿易戰升溫　台灣併購市場反而蓬勃、活躍

併君耀爆內線交易　國巨：被傳喚員工早已退休　與公司無關

國巨集團併購案爆內線　美磊前董座夜訊後200萬交保

李善植／【外送員之死】外送員是創業老闆或平台員工

黃建智／併購下市櫃案創新高　小股東權益誰來顧

雷皓明／【外送員之死】5萬外送員是勞工或承攬，誰說了算

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

李善植／【外送員之死】外送員是創業老闆或平台員工

黃建智／併購下市櫃案創新高　小股東權益誰來顧

雷皓明／【外送員之死】5萬外送員是勞工或承攬，誰說了算

「有靈魂」的電動跑旅！Jaguar I-Pace EV400 HSE試駕體驗

頭暈、走路歪斜...竟是肺癌末期！1cm腫瘤早轉移腦、肝

李善植／【外送員之死】外送員是創業老闆或平台員工

25萬支「毛骨悚然」兒童情色影片！韓國暗網以比特幣交易　338名戀童癖遭逮

「沒有海巡就沒有萬里蟹」陸船越界猖狂　海巡全天候部署護蟹

萊恩雷諾斯第3胎曝光！　曬全家福「閃炸3萬網友」甜洩寶寶性別

台積電第3季每股賺3.9元　創單季歷史新高

【廣編】《爆爆王M》全新登場！在「經典模式」一決勝負吧

【廣編】全新童話冒險風格！《精靈之望》事前預約正式啟動

【廣編】裕電能源推「YES!來電」　打造台灣最大電動車充電整合服務平台

法律熱門新聞

雷皓明／外送員到底是不是勞工

雷皓明／騎車等紅燈滑手機罰千元

黃建智／併購下市櫃案是在吵什麼

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／通姦與侵害配偶權有差嗎

小燈泡母開轟　高院無奈回應

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

呂秋遠／外送員之承攬與雇傭大不同

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

住屋漏水相關法律問題

更多熱門

相關新聞

【北監獄政弊案】法院審案須考量「三節送禮」的民間習俗

【北監獄政弊案】法院審案須考量「三節送禮」的民間習俗

事實上在公部門也都有在三大節日「致贈禮品」或「發放獎金」給員工的情形。因此，我國司法應該要「接地氣」，在審理案件時不能無視我國社會「三節送禮」的民間習俗。

南山員工批尹衍樑兒子尹崇堯「憑什麼接董座」　業界質疑成宮廷劇

南山員工批尹衍樑兒子尹崇堯「憑什麼接董座」　業界質疑成宮廷劇

前文大環設院長涉貪　判刑6年定讞

前文大環設院長涉貪　判刑6年定讞

雷皓明／外送員到底是不是勞工

雷皓明／外送員到底是不是勞工

爆料馬英九收政治獻金　段宜康敗訴確定

爆料馬英九收政治獻金　段宜康敗訴確定

關鍵字：

法律司改人權法律白話文運動黃建智併購國巨事件下市櫃日月光矽品金管會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面