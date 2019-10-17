「無畫框布置法」讓藝術品突破框架，創造個人風格

有一天在路上的櫥窗中或是舊雜貨店箱子中，遇到令你怦然心動的畫作，你想帶回家裝飾在牆上。此時，如何放置在牆上是一個問題…畢竟畫框的好壞可以帶一幅畫上天堂，也能令一幅畫羞愧不已。

在西雅圖經營餐廳的丹尼爾・克里格（Danielle Krieger）提供了有趣的無框畫布置法，「我真的很喜歡古董，但是，在古董藝術品上放一個新的框架根本就是個錯誤。」她分享自身經驗，放棄重新裝幀古老的繪畫作品，而是直接按原樣懸掛它們（無框架）「無論是想懸掛無框畫以保留其古老的感覺，還是只是想在框架上節省一些錢，無框架就是可以兩全其美的方法。」

哪些類型的藝術品可以無框懸掛？



輕巧的藝術品可以粘貼在牆上，而不必擔心多餘的重量會給懸掛裝置造成負擔或損壞作品本身。也可以將畫布固定在沒有框架的牆上，但前提是它們不要太大或太笨重，並且如果將畫布的側面塗成顏料而不是空白，它們會看起來更好。

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您如何在沒有框架的情況下懸掛藝術品？



如果創作品真的很特別，克里格會用夾子固定，因為它不會像別針或膠帶那樣損壞物品。她經常尋找與古銅色相配的復古夾子，然後將畫作夾在木板上固定。為了增加穩定性，還可以嘗試用板掛架(Arrow Adjustable Plate Hanger)固定，以將其掛在牆上...

Photo／Danielle Krieger

文字資料／architecturaldigest＠Amanda Sims

（完整文章請看城市美學新態度）

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