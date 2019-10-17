PO文速刪被有緣人看見！「青鳥居所」傳奇座落大稻埕：書店最美不在剛開幕



▲大稻埕新開書店，迷宮般「青鳥居所」探秘。（影／呂佳賢攝影／張舒芸剪輯）



記者林育綾／台北報導

影／記者呂佳賢攝影、張舒芸剪輯

當全台書店一間間熄燈，青鳥書店的創辦人蔡瑞珊卻一間間點亮！一口氣在半年內開了3家，今年9月又在台北迪化街百年老屋開了「青鳥居所」，一度差點因為承擔不起預估的虧損而打消念頭，沒想到臉書的PO文被有緣人看見，促成與季風帶書店的共租合作。蜿蜒迷宮般的歷史建物藏書超過6千本，期待在「百年文化啟蒙原點」的大稻埕，成為「安置人心」的所在。

▲大稻埕「青鳥居所」書店座落百年老屋。（圖／記者林育綾攝）

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▲特別請迪化街在地的工藝電繡「來書店，請帶走一本書。」（圖／記者呂佳賢攝）

找尋百年文化原點，開書店安置人心

青鳥居所的氣氛，相較於台北華山青鳥、和平青鳥都很不同，空間承接了百年文化歷史，有股新舊交融的氣息。

蔡瑞珊說，2016年開了華山青鳥後，便開始不斷思考「書店的意義是什麼？」當人們進入書店，如何與書店產生共鳴？她也觀察到，有些書店儘管富麗堂皇，卻難以讓人產生「安置感」，人們不會想把心安置在那個空間裡。

▲「青鳥居所」座落在百年老房「鄉藝埕」，需要留心才能找到入口。（圖／記者林育綾攝）

她認為，當人們到一間對的書店裡，聽作者分享他的書和理想，這跟在咖啡廳或其他空間相較起來有很大的不同，關鍵在於「書店能否安置人的心，給人溫暖和安慰」。華山是一個開闊面對外界的窗口，有許多展覽、豐沛的動能，卻不見得能帶給人「安置感」，因此在開了華山青鳥書店之後，就一直想開一間更沈澱、能帶給人安置感，探討文化的書店。

▲▼青鳥居所的Knowledge bar，提供餐飲咖啡，也有主題策展和生活風格類書籍。（圖／記者林育綾攝）

而文化圈的安置點，不得不談到距今百年前的1920年，是台灣文化啟蒙的重要年代。當年大稻埕因港口之便，是商人聚集和發跡地，而商業與文化是相互交會的，蔣渭水、連雅堂、謝雪紅都曾在此開書店，雖然只有短短5年左右，影響力卻長達百年，留下了重要的位置。

差點打消念頭！青鳥與季風帶命運般合作

蔡瑞珊因緣際會結識了在大稻埕展開「老房新文化運動」的靈魂人物周奕成，2015年周奕成曾邀請她與張鐵志在迪化街開書店，但是當時她才剛起步，還沒有擴張的能力。直到今年，她覺得自己準備好了，重新聯繫上，卻一度因為租不起整層2樓的百年老房「鄉藝埕」，差點打消念頭。

▲秒刪的PO文恰好被「季風帶書店」的負責人看見，促成兩間書店合作共租空間。（圖／記者林育綾攝）

那時候她在臉書沮喪地發文，評估開這間書店一年要賠72萬，可能承擔不起，打算放棄。但這篇文只PO了一小時就刪掉，卻恰好被「季風帶書店」的負責人林韋地看見，於是林韋地聯繫上蔡瑞珊，笑說「我一年賠了200萬，看來跟你一起合作比較好。」

於是兩間書店攜手合作，共租座落在大稻埕這間百年歷史老屋，建物本身有三進，第一與第二進是「青鳥居所」，第三進則是「季風帶書店」，讓多元族群文化議題在此交流。走在裡頭，像是穿越蜿蜒的迷宮，與不同的書架相遇，爬梳文化、族群與自己的關係。

▲「季風帶書店」有許多關於東南亞文化、多元族群的書籍。（圖／記者林育綾攝）

而周奕成本身也在迪化街最熱鬧的地段，也就是屈臣氏大藥房舊址開了1920書店（Bookstore 1920s），據悉每年賠了很多錢，也很多人想租下他的黃金店面，他卻堅持不租，堅持只開書店。蔡瑞珊說，周奕成分享過「1920年還會再來」、「我們其實都還活在1920年代」。

仔細觀察，如今人們沿襲的思考模式、法規、制度、人情文化⋯等，都來自於當年；包括那時候發跡的商人（例如義美）都還在，「如果把數字撇開，不被數字綁架，我們確實還活在那個年代。」

▲▼「青鳥居所」最多藏書的區域The labyrinth，也是一個舉行交流和講座的平台。（圖／記者林育綾攝）

她開始被周奕成的思想影響，決定讓「青鳥居所」成為一個平台，讓更多文化人匯聚，在這裡討論他們的理想，「認同或不認同、理由是什麼，百年來究竟我們是活在原點，還是有不同的面貌？這是這間書店接下來很重要的意義。」

不過蔡瑞珊明白，青鳥居所「不可能在一開始就安置所有人的心」，而是隨著時間的轉變，不斷調整，用謙卑的態度迎接每一種交流和討論，慢慢型塑出一個我們的書店。她相信「書店最美的模樣，絕對不會是在剛開幕的時候。」

▲蔡瑞珊相信「書店最美的模樣，絕對不會是在剛開幕的時候。」（圖／記者呂佳賢攝）

▲青鳥居所也提供上千張的黑膠唱片，讓更多人來這裡聆聽從前的音樂，閱讀歷史。（圖／記者呂佳賢攝）

開幕前就收到傳奇大禮「青鳥飛來」

▲在開幕之前，青鳥居所就收到一份相當「傳奇」的大禮。（圖／記者呂佳賢攝）

青鳥居所7月簽約，歷經一個多月裝潢佈置，9月初開幕，整個節奏十分迅速，像是冥冥中註定座落在此，展開「承先啟後」的意義。

在開幕之前，青鳥居所就收到一份相當「傳奇」的大禮，是台南「鳥飛古物店」所贈送的匾額，上頭寫著「青鳥飛來」四個大字。

鳥飛古物店長期在各地搜集古物，今年3、4月左右收到一批日本大正時期古物時，得到了這塊匾額，老闆葉家宏一開始從中間打開來看，只見到「鳥飛」兩個字，原以為是關於自己店名的匾額，沒想到全部打開來是「青鳥飛來」，便將它擱著。

▲寫著「青鳥飛來」的匾額，很可能是日本知名書道家岡本白濤的字跡。（圖／記者呂佳賢攝）

直到6月，葉老闆從臉書看到蔡瑞珊要再開書店的消息，便決定將「青鳥飛來」的匾額送給她，「它成為青鳥居所收到的第一份大禮，在書店還沒動工之前就來到了這個空間。」

蔡瑞珊查詢並比對了匾額上的簽名，發現與日本岡本白濤先生的筆跡相似度高達90%，他是一位出生於1914年有名的學者、書道家，「看到資料我更篤信，這匾額就像是它自己飛來這裡，自己來找我們的。」

這個神奇的禮物，再次見證了青鳥居所座落百年老屋的巧妙緣分，她也期望這裡會是一間「百年書店」，除了可以跟過去的歷史對話，也期許在此策劃的每一場活動，都不要忘記根本，「不要忘記我們從哪裡來，要往哪裡去。」

▲蔡瑞珊相信「這匾額就像是它自己飛來這裡，自己來找我們的。」（圖／記者呂佳賢攝）

青鳥居所

地址：台北市迪化街一段198號

營業時間 ：10:00- 18:00

臉書專頁：青鳥居所

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