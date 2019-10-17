LV推出可愛卡帶包！楊丞琳、鄧紫棋、迪麗熱巴帥氣出席

巴黎時裝週最後一場秀如往常由Louis Vuitton擔當，本季靈感來源設定為「美好年代」，從19世纪末至第一次世界大戰，是法國歷史上無比輝煌的年代，藝術總監Nicolas Ghesquière連接20世纪末與21世纪兩段富有新意的時代，創造出新派法式時尚。

賓客從一進場就因意外簡單的場景而引發好奇心，場地以木材製作，包括座位上的名牌卡，都是一塊塊可愛小木板。本次時裝秀中所用木材均來自法國國内的可持續管理林區。依照路易威登與ArtStock的合作協議，時裝秀结束後，所有佈景裝飾木材將被回收與循環利用。ArtStock致力於回收並升级改造藝術創作材料及零件，以保護環境。



這場秀被法國時裝品牌形容為—世紀的交會：「如夢似幻的 20 世紀黎明，與渴望銘記於心的 21 世紀。」

重返夢中的大巴黎，屬於時裝的美好黄金年代，精妙才思湧現，映照法式時尚的本源：一種雍容的格調，優雅與灑脫，成為無數人珍存的美好回憶。奢華而融匯多種風格並結合法式文化底蘊。在一針一線中推演浪漫主義的法則，鋪陳新藝術的創意靈感，從而詮釋對獨創性的今昔共鳴。最後，在翻領處繪上一朵洋蘭，畫龍點睛般凝聚所有優雅與奢華。路易威登自悠久的品牌發展歷史中，拾起微妙的線索，連接兩段富有新意的時代：如夢幻般的20世纪末，與守護珍貴記憶的21世纪。

秀上也可發現許多新包款的誕生，卡帶手拿包The Video Tape Clutch、蛋型包和造型經典、融入了許多標誌性元素的全新手袋“Blade”。“Dauphine”手袋也推出了新的造型與材質，可變換式的手拿包亦可變為小後背包、錢包等。

此外，也有不少具有「美好時代」輪廓的設計，例如：風格張揚的亮色拼接的莫卡辛鞋，還有胸針、花卉、色彩絢麗的洋蘭等蘭花元素，致敬那個浪漫年代。



本季眾星雲集包含楊丞琳、GEM鄧紫棋、迪麗熱巴、裴斗娜、超殺女克蘿伊Chloe Moretz、賈斯汀Justin Timberlake、艾莉西亞薇坎德Alicia Vikander等。

不過大家最好奇的莫過於大秀中螢幕出現的神秘臉孔，來自蘇格蘭藝術家Sophie Xeon，同時是音樂家，兼製作人與 DJ的他，曾和瑪丹娜、Nicki Minaj、Charli XCX和Kendrick Lamar等合作，這回，為LV女裝大秀特別製作《It's Okay to Cry》加長版。蘇菲SOPHIE赤裸的頭部和肩膀，與那對比的鮮紅滑潤唇色，出現在舞台後方四面延伸至天花板的落地螢幕中，並映襯著明亮的夜空。當那令人興奮的電子音樂響起時，一扇門打開了，第一位模特兒隨後踏上了伸展台，一襲燈籠袖格子襯衫，配上鋸齒紋的老爺爺背心與高腰休閒長褲，褲擺隨著步伐飄逸。當第二位模特兒進場時，蘇菲 SOPHIE 開始演唱歌曲《It’s Okay To Cry》的加長版（原版於 2017 年發行）。

該表演是專為 SS20 秀所準備的，並與法國影像導演兼創作歌手—木童 Woodkid （又名 Yoann Lemoine）合作。木童 Woodkid 同樣也有讓人驚豔的經歷，他曾與拉娜·德芮 Lana Del Rey、凱蒂·佩芮 Katy Perry 和德瑞克 Drake 等歌手共事。

在視覺與聽覺的震撼之下，無疑是2020春夏時裝週中最令人印象深刻的閉幕演出。

※文字：Tiffany Leu, Julia Hobbs | 編輯：Tiffany Leu | 來源：CNI, Louis Vuitton |

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