LV推出可愛卡帶包！楊丞琳、鄧紫棋、迪麗熱巴帥氣出席

巴黎時裝週最後一場秀如往常由Louis Vuitton擔當,本季靈感來源設定為「美好年代」,從19世纪末至第一次世界大戰,是法國歷史上無比輝煌的年代,藝術總監Nicolas Ghesquière連接20世纪末與21世纪兩段富有新意的時代,創造出新派法式時尚。

賓客從一進場就因意外簡單的場景而引發好奇心,場地以木材製作,包括座位上的名牌卡,都是一塊塊可愛小木板。本次時裝秀中所用木材均來自法國國内的可持續管理林區。依照路易威登與ArtStock的合作協議,時裝秀结束後,所有佈景裝飾木材將被回收與循環利用。ArtStock致力於回收並升级改造藝術創作材料及零件,以保護環境。



這場秀被法國時裝品牌形容為—世紀的交會:「如夢似幻的 20 世紀黎明,與渴望銘記於心的 21 世紀。」

重返夢中的大巴黎,屬於時裝的美好黄金年代,精妙才思湧現,映照法式時尚的本源:一種雍容的格調,優雅與灑脫,成為無數人珍存的美好回憶。奢華而融匯多種風格並結合法式文化底蘊。在一針一線中推演浪漫主義的法則,鋪陳新藝術的創意靈感,從而詮釋對獨創性的今昔共鳴。最後,在翻領處繪上一朵洋蘭,畫龍點睛般凝聚所有優雅與奢華。路易威登自悠久的品牌發展歷史中,拾起微妙的線索,連接兩段富有新意的時代:如夢幻般的20世纪末,與守護珍貴記憶的21世纪。

秀上也可發現許多新包款的誕生,卡帶手拿包The Video Tape Clutch、蛋型包和造型經典、融入了許多標誌性元素的全新手袋“Blade”。“Dauphine”手袋也推出了新的造型與材質,可變換式的手拿包亦可變為小後背包、錢包等。

此外,也有不少具有「美好時代」輪廓的設計,例如:風格張揚的亮色拼接的莫卡辛鞋,還有胸針、花卉、色彩絢麗的洋蘭等蘭花元素,致敬那個浪漫年代。



本季眾星雲集包含楊丞琳、GEM鄧紫棋、迪麗熱巴、裴斗娜、超殺女克蘿伊Chloe Moretz、賈斯汀Justin Timberlake、艾莉西亞薇坎德Alicia Vikander等。

不過大家最好奇的莫過於大秀中螢幕出現的神秘臉孔,來自蘇格蘭藝術家Sophie Xeon,同時是音樂家,兼製作人與 DJ的他,曾和瑪丹娜、Nicki Minaj、Charli XCX和Kendrick Lamar等合作,這回,為LV女裝大秀特別製作《It's Okay to Cry》加長版。蘇菲SOPHIE赤裸的頭部和肩膀,與那對比的鮮紅滑潤唇色,出現在舞台後方四面延伸至天花板的落地螢幕中,並映襯著明亮的夜空。當那令人興奮的電子音樂響起時,一扇門打開了,第一位模特兒隨後踏上了伸展台,一襲燈籠袖格子襯衫,配上鋸齒紋的老爺爺背心與高腰休閒長褲,褲擺隨著步伐飄逸。當第二位模特兒進場時,蘇菲 SOPHIE 開始演唱歌曲《It’s Okay To Cry》的加長版(原版於 2017 年發行)。

該表演是專為 SS20 秀所準備的,並與法國影像導演兼創作歌手—木童 Woodkid (又名 Yoann Lemoine)合作。木童 Woodkid 同樣也有讓人驚豔的經歷,他曾與拉娜·德芮 Lana Del Rey、凱蒂·佩芮 Katy Perry 和德瑞克 Drake 等歌手共事。

在視覺與聽覺的震撼之下,無疑是2020春夏時裝週中最令人印象深刻的閉幕演出。

※文字:Tiffany Leu, Julia Hobbs | 編輯:Tiffany Leu | 來源:CNI, Louis Vuitton |

(完整文章請看VOGUE.com)



延伸閱讀

【2020春夏 巴黎時裝週】秀後必知7大時尚趨勢整理!復古撞色、西裝外套進化版、古銅色系、法式內衣…

【2020春夏 巴黎時裝週】Stella McCartney將巴黎歌劇院投影繽紛色彩,最新系列強調時髦和環保必須並行



更多精彩報導,詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。