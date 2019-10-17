轉角遇到愛！伊莎貝爾、皇樓、御倉屋聯合促銷　「雙重好禮囍成家」現金、婚戒抱回家

▲結婚有許多複雜環節。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

消費中心／綜合報導

結婚是人生大事，不只服裝、場地讓新人需要花很多時間費心張羅，其中挑選喜餅絕對是新人朋友們很重要的課題之一，不論是西式還是中式喜餅禮盒都各有所好，若能挑選一份能完美與親朋好友分享喜悅的喜餅，也是一個非常重要的環節。



根據政府公開統計資料，直至去年為止，每年步入禮堂的新人約為13萬至15萬人，而每對新人在婚禮前後的必要花費（不包含禮俗、蜜月等其他支出）高達74萬元，儼然是一個不容小覷的市場。其中，在台灣人結婚嫁娶中，挑選喜餅可是扮演著不可或缺的重要傳統角色。

儘管時下愈來愈多新人的訂結婚禮模式多元及形式不拘，但「挑喜餅」這件事仍然是新人必做的功課之一，除了要到許多不同喜餅店家看款式、試吃、比價錢外，其品牌更是許多新人考量重點，尤其現在喜餅還有分中式的大餅、西式的禮盒，或是中西合併的喜餅等，一定要貨比三家不吃虧。

然而，時下喜餅品牌眾多，到底哪家才是CP值最高呢？其中，西式喜餅則首選伊莎貝爾，而且不光只有喜餅禮盒可以挑可以買，還有婚禮小物、婚俗用品通通有；而皇樓則是以典雅風格為名，而且喜餅種類與口味眾多，特別是中式漢餅最熱銷，香氣十足，最受到長輩喜愛。

除了西式跟中式喜餅外，最近還有不少新人喜愛日式喜餅品牌御倉屋，其日式糕點產品研發到禮盒外包裝設計， 完整地融入日系精神。其中，該品牌還有與Hello Kitty攜手合作推出限定喜餅禮盒，超級卡哇伊。

為了讓更多新人收到祝福，伊莎貝爾、皇樓、御倉屋還一起聯合推出「2019愛你依舊 幸福滿屋 雙重好禮囍成家」優惠活動。第一重：轉角遇到愛．好禮一線牽，凡於直營門市訂購囍餅淨額每滿1.5萬元，即可刮好禮且通通有獎，買越多送越多。

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