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週年慶超好買「女明星」也被推坑！口碑熱賣組合「從頭到腳」一次入手

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歐舒丹（圖／品牌提供）

▲女星簡廷芮、袁艾菲令人羨慕的「女神肌」，來自於天然植萃品牌「歐舒丹」的細心呵護。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

每年百貨週年慶的頭幾天，就是決定未來一年保養走向的「決戰時刻」！不難發現，每年總是有特定的品牌和明星商品，限定組合早早就被搶完，例如幾乎每個女孩必Buy清單的天然保養品牌「歐舒丹」，旗下就有滿足各種保養目標的天然植萃商品，想逆轉肌齡就要鎖定「蠟菊賦活系列」，想加倍肌膚保養效果就不能缺少前導保養「光萃肌活露」，更別提許多鐵粉一用十數年，每3秒賣出一瓶的經典暢銷商品「乳油木護手霜」和蘊含五種天然植物精華油，能有效修護髮絲，提升光澤度及柔軟度，讓許多人一試成主顧的「草本修護系列」！。這些口碑爆棚的明星商品，就是每年週年慶吸引迷姐迷妹擠在櫃前的下手囤貨的目標。

粉絲不只在民間，就連分別代表20、30年齡階段的演藝圈女神，也都被「歐舒丹」穩定膚況的魔力給深深打動。近來在熱門台劇《我們不能是朋友》飾演女主角最強閨蜜的女星袁艾菲，因戲中角色的颯爽個性與魅力打扮，讓她再嚐爆紅人氣。接踵而來的工作邀約，讓她更加重視皮膚的保養，好讓自己隨時保持在最佳狀態。日前，她就在自己的袁艾菲粉絲頁，和粉絲分享她最近的心頭好——歐舒丹蠟菊賦活系列。

歐舒丹（圖／品牌提供）

▲代表30年齡層的女星袁艾菲，連續使用「歐舒丹蠟菊賦活系列」一個月，讓她感覺肌膚持續保持在最佳狀態。

袁艾菲不吝分享她的保養步驟，「現在毎天最期待的時光，就是洗完澡後坐在化妝台前保養，將『光萃肌活露』滴在手掌心上，看著一顆顆光微導晶球就很療癒，抹在肌膚上輕柔按摩，疲憊的肌膚即刻就獲得舒緩釋放，素顏時的氣色也變得很好，真的很適合忙碌的小資女們。」過去每到換季，也和一般人一樣容易有乾燥、膚況不穩定的她，今年竟然也完全不擔心搶救膚質大作戰？「今年因為使用了質地清爽的蠟菊賦活極萃，幫助提升肌膚防護力，所以就沒有這個困擾囉。」同時，「肌膚會立即呈現彈潤透亮感，另外頸部也不能忽略，我都會在睡前使用『極萃霜』阻擋可怕脖紋的生長。」蠟菊賦活系列不只在百貨殿堂被粉絲們封為保養聖品，蠟菊精華油特有的香氛，也帶給袁艾菲安定舒緩的作用，讓忙碌的她每天都期待使用蠟菊賦活系列的療癒時刻，在歐舒丹好好呵護下的穩定好膚質，也讓她「越來越喜歡踏入30後的自己。」

以電影《我的少女時代》校花陶敏敏一角，給人深刻印象的年輕女星簡廷芮，雖然還處在青春無敵的20階段，但也早早就懂得用保養，鎖住目前最澎潤的肌齡。日常生活中也被推入「歐舒丹」保養坑的她，最近在簡廷芮粉絲頁表示，自己的皮膚偏乾，天氣一變換就容易敏感，因此選擇保養品對她而言是格外重要的課題。近來不約而同也接觸到「蠟菊賦活極萃系列」的她，感受到除了「高度抗氧的活性能內外修護同時活化肌膚之外，最重要的是防止膠原蛋白流失、協助膠原蛋白」，原來，好的抗老成分不只趕在膠原蛋白流失前先預防，同步還必須刺激促進增生，才是讓肌膚永遠飽滿澎潤的抗老真理！

歐舒丹（圖／品牌提供）

▲年輕女星簡廷芮也選擇「蠟菊賦活極萃系列」幫肌膚打好底、鎖住當下肌齡。

原來這些女神們讓人羨慕的好膚質全靠天然保養！今年週年慶活動，就不必再煩心做功課了，跟著女神不藏私的保養心法，週年慶必囤貨的「經典聖品」就是這些了！取自科西嘉島金黃不凋花蠟菊的「蠟菊賦活系列」蘊含神奇抗老力量除了百萬冠軍霜「蠟菊賦活極萃霜」之外，女星化妝台上一定會出現的小黃瓶「蠟菊賦活極萃油」更是必收單品！而去年開始就在網路引發討論熱潮的＃星光瓶「光萃肌活露」，更是能夠改善疲憊肌膚，讓肌膚迅速脫離保養瓶頸期的起手式，趁週年慶用優惠價入手，就能馬上省下好幾張張藍色小朋友，難怪已經在今年開跑的週年慶引起瘋狂的搶購熱潮。

▲▼ 週年慶,簡廷芮,袁艾菲,歐舒丹。（圖／歐舒丹提供）

光萃肌活露超值組，原價3,280元、週慶價2,050元。

▲▼ 週年慶,簡廷芮,袁艾菲,歐舒丹。（圖／歐舒丹提供）
▲蠟菊賦活極萃油超值組，原價5,886元、週慶價4,000元。

來自溫暖南法的「歐舒丹」，不只鎖住肌齡，溫和植萃的概念更延伸推出針對髮品、身體的多種保養選擇，讓全身彷彿沉浸在普羅旺斯令人心醉的香氛中，幻化成煥然一新的明亮好膚質。熱銷的乳油木護手霜系列、草本修護洗潤髮乳、櫻花沐浴膠等，從頭到腳的全身保養品項，也都是今年週年慶必收組合。蘊含5種草本精華油，能預防髮絲分岔斷裂、有效深入修護改善受損髮絲空洞、枯黃問題並活化髮根的「草本修護洗潤髮組」能讓髮絲閃耀絲緞般亮澤，還有「玫瑰花園沐浴膠」蘊含格拉斯千葉玫瑰花露，散發女孩們最難以抗拒的浪漫香氣，搭配天然植物潔淨因子，溫和潔淨的同時，更為肌膚柔軟地敷上一層細緻優雅的玫瑰香氣，早已是超人氣商品。更重要的是，週年慶推出首賣的500ml容量，這種體貼入微的療癒感，就只有在週年慶期間才能以入手，許肌膚一個煥然呵護。

▲▼ 週年慶,簡廷芮,袁艾菲,歐舒丹。（圖／歐舒丹提供）
▲乳油木極致呵護手霜組，原價2,400元、週慶價1,850元。

歐舒丹（圖／品牌提供）

▲口碑熱銷修護洗潤組，原價2,960元、週慶價2,150元。

▲▼ 週年慶,簡廷芮,袁艾菲,歐舒丹。（圖／歐舒丹提供）

▲玫瑰花園沐浴膠500ml，週慶價1,332元。


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