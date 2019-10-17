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遠見／為感動而創業　陳槿唐走出實驗室幫助更多人

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

作者／高宜凡、毛凱恩　

在這次「上海海峽兩岸青年創業大賽」近400件角逐提案中脫穎而出，而且替台灣拿下最大獎（一等獎）的青年創業團隊，是成立還不滿一年的「岩寬生醫」（Acheloy BioMed）。

當天，當司儀在台上揭曉得獎名單時，只見一位面貌清秀的少女，不疾不徐地走上台領獎，大家還以為那是該公司的產品展售小姐，沒想到才30出頭的陳槿唐，竟是這家新創公司的執行長！

成立不到一年，已有兩款產品要上市

請繼續往下閱讀...

岩寬生醫在這次賽事中，以「預防醫學研發之醫療及產品發展計畫」備受肯定，其主張以天然、溫和的植物粹取成分，結合4D立體專利水膜磁技術，調配出對幼兒、動物、環境皆無害的高品質產品，幫助高敏感膚質族群改善症狀。

目前岩寬生醫擁有一支橫跨研發、業務、市場行銷等不同職務的15人作戰團隊，更有兩款產品準備問市。第一種是針對敏感肌膚症狀的ATOPURA®溫和抗敏修護系列，另為取得六國專利的深次微米錯離子殺菌產品HoneyRose®，兩者都拿到第一級醫療器材許可證，可以到一般保養品通路販售，公司也計畫跟母嬰品牌和坐月子中心等專業通路合作上架。

其實陳槿唐原本只打算藉由參加賽事，拓展在兩岸市場的知名度和行銷通路，「老實說，一開始只想多曝光，讓更多經銷通路跟合作伙伴看見我們，」接下來幾個月，她們就要馬不停蹄地前住不同省分洽談經銷事宜，甚而計畫進入航空公司的免稅品銷售平台，最近更有連鎖店跟品牌商找上門來。

身為催生岩寬生醫的靈魂人物，北一女畢業，又拿到台大公衛學士、流行病學與預防醫學碩士等高學歷，在校成績優異的陳槿唐，不但曾在國際期刊發表過5篇研究論文，畢業後則在長庚醫院擔任專案經理，負責院方與美國國衛院合作的研究案，擁有令人稱羨的高階白領工作。

因不捨而創業，還抱病拿下冠軍

然而，像這樣的人生勝利組，怎會走上創業路？

其實，早在2016年，她就曾和同學一起參加台大駭客松活動，最後還拿下企業獎冠軍，可惜當時團隊成員對未來規劃看法不一，因而打消了創業念頭。自嘲是「宅女」的她，還因為研究醫療大數據題材的關係，學了好一陣子的 coding（寫程式），「我就是閒不下來，什麼都想學。」

出社會變成上班族，她時常抽空參加醫院舉辦的講座，藉此吸收新知。沒想到因為一場講座的啟發，從此改變了人生走向。

有次講座主題是「異位性皮膚炎」，當天分享的多是病友家屬，許多家長愁眉淚眼地描述孩子為症狀所苦的遭遇，「每個媽媽上去都講到哭，台下聽眾也哭成一片，」觸動了她研究這類產品的念頭。不久發現，現階段醫學界並沒有足以治本的藥物，只能仰賴類固醇或保養品設法治標，卻容易讓患者產生抗藥性，市面上相關的消費型保養品，又多是歐美大廠推出的品牌。

於是，陳槿唐開始利用下班後的時間，嘗試開發適合亞洲人膚質、亦無添加物的天然產品，並且開始找周遭病友試用，「仔細一找才發現，有皮膚炎的人真的很多！」鴨子划水了快一年，開發到第五版時，試用者反應愈來愈好，紛紛建議她直接商品化，到了去年12月，她才正式登記、成立公司。

短短不到一年，陳槿唐跳脫了安穩的白領生涯，從醫院實驗室轉投創業戰場。這陣子她忙到天昏地暗，不但時間愈來愈不夠用，談判、參展、教育訓練等行程應接不暇，每天都有一堆商場策略等著下決斷。

事實上，赴上海參賽那兩天，她便因過度勞累而染上感冒，「在飛機上就開始吐了，決賽前一夜還送急診，」沒想到，她不但抱病撐完全場，更把最大獎帶回台灣。「或許，這就是創業家的意志力吧！」陳槿唐苦笑。

【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道；更多文章請上官網：https://city.gvm.com.tw/

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