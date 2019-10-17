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遠見／10萬人朝聖迪士尼D23博覽會　見證全球最狂的寵粉魔法秀

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／謝明彧

10月萬聖節又到了，如果你家有小小孩，一定會知道，這幾年幼兒園最受歡迎的變裝打扮，小女生就是迪士尼公主，《冰雪奇緣》女主角艾莎（Elsa）的冰藍色公主裝；小男生則都想變成漫威超級英雄，鋼鐵人、美國隊長，每個班級都會出現好幾位。

或許你小時候還不流行變裝，但白雪公主、灰姑娘、睡美人也都曾是許多人童年美好幻想，米老鼠、唐老鴨、小熊維尼則是必須抱著才能安睡的玩伴。

這些經典角色，都是迪士尼深植在大眾心中的魔法。可以說，不管你年紀大小，「每個人心中都有一個迪士尼」。

請繼續往下閱讀...

為了凝聚粉絲，迪士尼在2009年成立官方粉絲俱樂部「D23」，D取自迪士尼（Disney）英文首字，23則是迪士尼成立的1923年。成為會員的最大福利，就是參加兩年一度的「D23 Expo」（D23博覽會）。

這是迪士尼為忠實粉絲打造的終極體驗盛宴，好比蘋果發布會之於果粉。不僅未來兩年的重大消息都會在此首發，現場還可以親炙頂級明星、購買限定商品，並與其他粉絲交流。

驚喜1〉17個小巨蛋大　粉絲盛裝與會

今年的D23 Expo 2019，8月23～25日在美國西岸最大的加州安納罕會展中心舉辦，《遠見》直擊現場，觀察迪士尼如何多層次經營粉絲活動，創造獨一無二的深度體驗。

場館總面積就有17個台北小巨蛋大，單日門票89美元（約台幣2784元），三日票249美元（約台幣7789元），三天活動湧入超過10萬人，很多粉絲不只盛裝打扮，更跨州而來，有些人甚至提前兩、三天在會場外通宵露宿，只為了一開門就能第一個衝進場。

驚喜2〉獨家消息連發　滿足尊榮感

在演藝廳舉辦、名額有限的閉門消息發布會，是重頭戲。不只可以搶先獲悉迪士尼的電影內容，迪士尼總裁與四大部門主管逐一揭密漫威、星際大戰與皮克斯等未來兩年要推出的影集和電影細節，包括《星戰9》《冰雪奇緣2》等，每一個宣告與每一部片花，都引發全場尖叫。

更吸引人的是，可以看到好萊塢巨星，如巨石強森、「黑魔女」安潔莉娜裘莉 、「鋼鐵人」小勞伯道尼等，隨著各部片的宣傳上台，現場粉絲瘋狂尖叫，低頭火速上網發推特和臉書。

這種「我是全球第一個知道」「我是獨家消息發布者」「超級巨星在我面前表演」的尊榮感，是粉絲最大的滿足。

驚喜3〉搶買限量商品　挖寶交流

把回憶帶回家炫耀的搶購商品也是必要行程。限日販售的獨家商品、各種精緻聯名款，更讓粉絲趨之若鶩，排隊至少要一個小時才能進店購物。另外迪士尼還開放賣家設攤，讓粉絲彼此有機會交流與交換藏品，這種集結全美國資深藏家的「挖寶」大會，特別吸引重度玩家。

驚喜4〉角色Cosplay　素人變大明星

會場另一大看點是粉絲本身，他們不惜鉅資打扮成劇中角色，彼此交流裝扮細節，走在路上更不時被攔下來請求拍照，許多專業Cosplayer在IG上更有高達十幾萬名粉絲，是迪士尼的另類明星。迪士尼近年更舉辦Cosplay大賽，獲勝者可參加音樂遊行表演，讓素人不只化身電影主角，還能成為一日明星的鎂光燈焦點，虛榮又光榮！

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：http://bit.ly/2AIdtp9

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