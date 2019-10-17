遠見／澳洲經濟放緩、接連降息　兩大策略找出投資亮點

文／陳育晟

過去30年來，澳洲吸引不少外國公司赴澳上市，躍升世界第三大資金池。但今年上半年經濟成長率1.4％，創十年新低，央行也降息至歷史新低。面對景氣混沌不明，如何找到澳洲投資契機？

澳洲經濟在過去28年創下連續正成長紀錄，連帶支撐股市主板S&P／ASX 200指數成長逾四倍。

過去30年來，澳洲從一個保守封閉的市場，快速走向自由與開放，證券交易所的上市條件比其他市場寬鬆。儘管與歐美距離遙遠，但澳洲仍吸引不少外國公司赴澳上市，成為世界第三大資金池。

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目前澳洲證券交易所逾2200家上市公司中，約10％來自海外。在債券市場方面，由於澳洲經濟持續正成長，澳洲投資級債券過去20年的年化報酬率約6.68％，波動度2.65％，比美國、歐洲投資級債券來得更穩定，波段震盪更小。

安本標準投資管理固定資產總監馬修．馬克拉迪（Matthew Macreadie）表示，過去十年來，不管是金融海嘯、歐債風暴、QE（量化寬鬆）退場，澳洲投資級債券都能維持正報酬。

據標準普爾（S&P）統計，1991年到2016年間，澳洲投資級債券僅發生兩件違約，比全球投資級債券更低，顯示其低風險。澳元匯率近三年處在低點，約1澳元兌台幣21至24元間徘徊，但若以流通量來看，澳元自2010年超車瑞士法郎，穩居全球第五大流通貨幣，僅次美元、歐元、英鎊和日圓。

近期，澳洲S&P／ASX 200指數在7月底創下歷史新高，今年至9月中旬漲幅也達到逾20％。

但澳洲2019年上半年經濟成長率1.4％，創十年新低，且澳洲央行也降息至歷史新低。面對景氣混沌不明，未來將如何繼續投資澳洲相關標的？

策略1〉聚焦基礎建設、投資澳元債券基金

澳洲政府自今年起將投入1000億美元（約台幣3.1兆元），進行為期十年的運輸建設計畫。安本標準投資管理澳洲總體經濟召集人崔大衛（David Choi）表示，澳洲政府正透過基礎建設投資，降低景氣循環的風險。

基礎建設不僅可帶動就業、拉抬家庭收入，澳洲國內豐沛的原物料也能同步受惠。

崔大衛認為，這會是政府刺激經濟的良方，值得投資人注意。

而隨著基礎建設題材發燒，澳洲政府除了發行公債，也向私人企業購買公司債。澳洲10年期公債殖利率今年以來跌幅逾五成，相較之下，公司債則較為穩定，需求比以往更強勁。

澳洲股市牛市步入十年高點，但債市今年是先反彈後回跌，走勢動盪。崔大衛認為，「經濟情勢不穩定時，尋找低收益、安全、穩定的收入來源的需求，也會同步增加，」澳元債券基金就有這種特質，值得投資人考慮。

9月初，澳洲央行雖然宣布仍維持利率在歷史低點1.0％，但不排除未來降息。若再降息，美元和澳幣的利差將再擴大。投資人若持有美元，直接投資澳幣計價的澳洲債券基金，除了債券本身的穩定收益，還有機會獲得匯率避險的利差。

策略2〉投資ESG債券、聚焦刺激經濟措施

ESG指的是Environment（環境）、Social Responsibility（社會責任）、Corporate Governance（企業治理），和聯合國責任投資原則組織立下的準則有關，也是近年來澳洲投資的熱門關鍵字。

企業發行ESR債券，是為了符合上述三項價值的項目集資。例如，澳洲煤炭公司，表面上看來是全球暖化的幫凶，不符合上述價值，但倘若他們可以在產煤過程中減少碳排放，就符合ESR精神。

馬克拉迪呼籲，因應澳洲ESR投資風潮，投資人最好把綠色債券納入投資組合，隨時了解電動車、塑膠和煤炭替代品等議題，靈活調整投資組合。

澳洲近期經濟放緩，但崔大衛分析，澳洲有良好的經濟基礎和靈活政策做後盾，特別是人口持續成長，並不會像日本、韓國一樣，結構老化。

因此，公債屬已開發國家最低的澳洲，若要刺激經濟，勢必將釋出更多利多，投資人宜多注意。

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：http://bit.ly/2AIdtp9】