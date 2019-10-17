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遠見／借鏡澳洲　喚起共好台灣

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／陳育晟　

黃金海岸、袋鼠、無尾熊、打工度假及豐富自然生態……，一提到澳洲總是浮現宜居樂活的印象。除了這些軟實力，你知道嗎？澳洲經濟已榮登全球典範！

過去30年來全球景氣起伏不斷，澳洲經濟卻連續28年穩定成長、GDP成長4.38倍，人均GDP漲了近三倍，造就富有共好的社會。

此外，澳洲制定超級年金制度，保障世代公平；採全民強制投票制，九成二投票率讓澳洲抵禦民粹浪潮；開放各國移民、長年推動多元文化；且澳洲堪稱是全球最開放的經濟體之一，在G20國家中平均關稅最低，只有2.5％。

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財富共好、世代共好、價值共好、族裔共好、區域共好，這五大價值成功推升澳洲全民共榮共贏的氛圍。

反思台灣，近年經濟疲軟、薪資低迷、勞保年金又有破產疑慮，加上2020總統大選將至，社會氣氛對立。《遠見》400期願景三部曲的第一站，特別前進澳洲取經，希望透過他山之石，喚起台灣，讓全民攜手向上提升，邁向共好未來。

這是一個條件優越、天然資源充沛，卻曾經失落的國家，如何在國際變局中找回自身優勢的故事。

8月下旬，《遠見》記者遠赴澳洲採訪。當飛機緩緩接近雪梨機場時，從空中望下，冬日和煦陽光灑在市郊牧場裡，綠色草皮上一個個小黑點，是澳洲153萬頭乳牛大軍。

抵達機場後，各種不同膚色的旅客把出境大廳擠得水洩不通。

「貨（農、礦產品）賣得出去」，「人（移民、旅遊、留學）進得來」，正是澳洲經濟的兩大支柱。

距離明年1月11日台灣總統大選僅100天，適逢本期是《遠見》創刊第400期，特別前進澳洲採訪這個當下最值得台灣借鏡的國家。

這個20年前人口比台灣少近500萬的國家，目前人口已比台灣多100多萬，被世界權威雜誌《經濟學人》（The Economist）視為「這可能是全球已開發國家最成功的發展模式」。

《經濟學人》近年曾以澳洲為封面故事，標題是〈澳洲人一馬當先〉（Aussie Rules），副標是，「全世界可以跟澳洲學什麼？」

《經濟學人》特別指出，澳洲發展模式堪稱是已開發國家的典範。過去20年來，多數已開發國家經濟停滯、薪資成長遲緩、政府債務高築、退休年金頻傳破產，但澳洲卻幾乎沒有這些大毛病。

連28年經濟成長奇蹟　財政赤字占GDP24.2％

先看看以下這些數字：

澳洲經濟已連續28年正成長。不管是1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫危機、2008年全球金融危機，澳洲均維持經濟正成長。

28年來澳洲GDP（國內產生總值）已成長4.38倍，幅度超過其他已開發國家。

澳洲人薪資也持續調漲，人均GDP在過去28年漲近三倍 。

而澳洲人財富中位數也在全球排第一，代表收入是最平均分配的。

此外，澳洲政府債務過去28年平均僅占GDP的24.2％，比例較其他已開發國家低。這顯示澳洲政府財政健全，有更多預算投入基礎建設。

而在各國政府相繼擔憂年金破產、祭出鐵腕改革之際，《金融時報》（Financial Times）曾以〈澳洲頂級退休年金正在全球大舉投資〉（Australia's Top Pension Fund Plans Global Spree）為題，說明超級年金制度的成功與高報酬率。

澳洲政府強制雇主提撥薪資進入員工年金帳戶，員工自提意願也很高，使帳戶總額不斷攀升，已達1.87兆美元（約台幣59.55兆），名列全球前四大年金體系。

財富共好〉訂勞權保障、基本薪資

從「白色垃圾」　變已開發國家典範

但其實30年以前，澳洲各方面的狀況並不好。1985年從台灣申請技術移民澳洲的奧捷企業董事長黃煥南感受深刻。

黃煥南畢業於嘉義農專，曾服過空軍志願役，也曾當過獸醫，移民澳洲後改從事童裝進口生意，自台灣進口至澳洲。

「當時襯衫進口關稅，我講了你嚇一跳，要120％！」他解釋，當地工廠沒生產的商品，進口稅多半10～20％，若當地工廠有生產，稅率則常超過100％。當時他身為一個黃種人，也處處感受到被澳洲白人歧視的壓力。

1980年代時任新加坡總理的李光耀曾拜訪澳洲，對當時澳洲高關稅、市場封閉有感而發建言，澳洲應該成為開放的經濟體，否則會變成「亞洲的貧窮白色垃圾」（poor white trash of Asia）。

許多澳洲人至今都記得李光耀的警告，時常會聽到不同時代的澳洲總理，稱讚當年李光耀所言，「一點也不誇張」，並感謝他「刺激澳洲成為一個更好的國家」。

1986年，當時的財政部長保羅．基廷（Paul Keating）更曾說過一句名言，直到今日仍時常被引用。他指出，如果澳洲政府不能進行合理的經濟改革，「我們會變成一個三流的經濟體，一個香蕉共和國。」

1986年正式澳洲經濟遇到很大的困難。政府深陷財政赤字、通膨達9％、貨幣貶值、出口大幅衰退。1987年10月，受到日本、西德推升利率影響，美國也推高利率，引起美股大規模拋售，全球股市平均下跌25％，澳洲則下跌40％。

澳洲景氣真正衰退就發生在之後幾年。1990年代初期，澳洲才開啟一連串開放政策。

調降關稅，停止保護國內競爭力低落的產業，並推動降低公司稅、取消匯率管制等。

到了1993年，全澳洲仍有100萬人失業，失業率高達11％。自由黨領袖約翰．休森（John Hewson）喊出「回擊！」（Fightback!）口號。

「當時經濟學課堂上，幾乎全班都支持這個（開放）政策，」1988年移民至澳洲的布里斯本現任市議員黃文毅，1993年正在該市排名第一的私校—布里斯本文法學校（Brisbane Grammar School）讀高中，儘管當年年紀輕，但仍感受到當時社會思變的氛圍。

許多歐美國家訂定嚴苛保護勞工法令，影響企業競爭力。但澳洲為了提振企業彈性與競爭力，也於1993年通過「企業談判制度」（Enterprise Bargain System），讓薪資不被法令綁死，而由勞雇雙方協商。

洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）資深經濟學家約翰．愛德華茲（John Edwards）解釋，該制度問世後，澳洲勞工工時、薪資不再僵化，不讓經濟蒙受衝擊。

此外，澳洲央行還把每年通膨目標訂在2.5％，並透過變動利率來維持該目標，讓經濟平穩。

到了2000年中期，正逢中國對原物料的需求狂潮爆發，從2003年到2011年間，占澳洲出口總值17％的鐵礦砂價格，就狂飆13.57倍。出口排第二的煤礦也同步受惠。

而中國中產階級激增，大量赴澳洲留學、旅遊，或購買澳洲農產品，也拉抬經濟。

近兩年全球與中國成長趨緩，使得澳洲今年第二季經濟成長創27年新低，2019年上半年，澳洲經濟成長率僅1.4％，創十年新低。但預估今年仍會有2％左右的成長率。

但澳洲之所以成為其他國家的借鏡，經濟成長只是原因之一。

世代共好〉超級年金制度

彈性透明高報酬率　降低世代對立

一般被外界認為不會破產的澳洲「超級年金」（Superannuation）制度，也是澳洲典範之一。《經濟學人》指出，澳洲在退休年金支出上，僅占GDP的4％，美國是7％，法國是14％，最不會破產。

來到布里斯本河畔一家理財顧問公司，迎面而來的台灣人程心慧，今年35歲。政大廣告系畢業後，她先在台灣廣告公司工作，但無法適應，於是到澳洲打工度假，並考取當地理財規劃師執照，從此留在澳洲，提供客戶年金理財建議。

像這樣教人如何打理退休金的公司，在澳洲可是興盛行業。《遠見》記者遇到的每個澳洲人，只要一聊起年金，每個人就會拿出手機，打開App，頭頭是道說明自己的投資規劃。

超級年金的起源，可追溯到1980年代。澳洲當時仍採取高度集中化的薪資制度。很難想像，那個年代許多行業的薪資都由政府規定，但通貨膨脹壓力使勞工愈來愈覺得薪資不夠用。

那時澳洲並沒有任何社會保險制度，僅有30％的勞工受到其他年金制度保障。經過逾十年討論，超級年金制度終於在1992年問世。政府立法強制雇主提撥3％薪水進入勞工退休帳戶，終極目標是要在2019年提升至12％，但後來又把時程延到2025年，目前提撥率9.5％。

除了強制雇主提撥，政府也祭出稅率優惠15％，勞工存入年金的薪資，稅率只有15％，比最低稅率19％更低。目前涵蓋率超過85％勞工。

但超級年金平台內的投資理財商品太少。政府1999年成立「自主管理式超級基金」，提供勞工操盤自己退休基金的權利。2005年再拖出「基金自選」，讓勞工可以選擇其他超級年金的方案。不過仍有60～70％的澳洲勞工未自選方案，系統就自動將他們納入預設基金。

政府為了保障這群人的權利，2014年再推出My Super改革，規定服務費率必須透明化，並發布《庫柏報告》（Cooper Review），點出報酬率低落的基金，透過市場競爭提升績效。

2018至2019財政年度，澳洲超級年金的平均報酬率就達7％，是同期台灣勞退新制報酬率3.25％兩倍多。

儘管澳洲年金目前只能保障退休族三成到四成的所得替代率，但基金龐大、投資具彈性、不會破產，仍成為其他國家爭相研究的對象。

價值共好〉全球唯二全民強制投票制

92％投票率　抵禦民粹浪潮來襲

澳洲第三個特色，是「強制投票」（Compulsory Voting）。澳洲是全世界唯二實施強迫投票制的國家（另一個是比利時）。澳洲國立大學（ANU）名譽教授伊恩．麥卡利斯特（Ian McAllister）指出，自從1923年，澳洲聯邦政府推行強制投票，再到各省，「現在活著的每一個澳洲人都是在這個制度下投票，」他說。

麥卡利斯特指出，他碰到過很多歐美學者不相信這個制度可以落實，當發現平均投票率有92％、75％澳洲國民支持這個制度後，無不嚇一大跳。

台灣移民澳洲、在中央政府教育部服務的公務員鄭淑如形容，澳洲的選舉和台灣很不一樣，少見劍拔弩張。投票時，走進投票所，一片和樂融融，附近還會有人賣烤香腸，為學校募款，「像是園遊會一樣。」

按規定，符合投票資格的澳洲公民都必須投票，若錯過聯邦選舉，罰款從20澳元（約台幣425元）起跳，若錯過州選舉，最高罰款達79澳元（約台幣1680元）。

儘管這樣的罰款對平均年收入8萬澳元（約台幣170萬元）的澳洲人而言並不算多，且錯過選舉可用各種理由申訴免除罰款，但澳洲選舉投票率仍超過九成。

昆士蘭大學講師克里斯．薩里斯貝利（Chris Salisbury）認為，政治人物無需以辛辣言詞攻擊對手、動員選民，因為每個人都必須投票。這使澳洲政治更趨向中道，不走偏鋒。

同時，為了要得到大多數選民支持，政治人物也更重視少數族群、低社經地位的聲音。麥卡利斯特指出，這也使政黨更願意花心力培養政治精英，潛心研究政策吸引多數選民，不是只靠喊口號。

麥卡利斯特因此對澳洲民主深具信心，認為這是澳洲能抵抗川普民粹主義、各種價值兼容並蓄，維持價值共好的主因之一。

美國前總統歐巴馬就曾表示，如果美國能學習澳洲，大家都投票，可以改變美國的政治地圖，也可以抵銷金錢的影響。

族裔共好〉近三成人口非澳洲出生

龐大的移民　貢獻澳洲蓬勃經濟

澳洲第四個值得借鏡之處，是對各國移民的開放態度，並長年推動多元文化。

澳洲兩大政黨始終支持移民。唯一反移民政黨—單一民族黨（One Nation），即便在1990年代鼎盛時期，也從未在全國贏得9％以上選票。

過去30年來，澳洲採取開放的移民政策。1990年代，每年接受10萬移民，而2001年至今，共接納逾277萬移民（頁179表6）。儘管今年移民人數下降，仍有16萬名。

統計顯示，有29. 4％的澳洲居民在其他國家出生，比例是美國兩倍。若加上父母非澳洲出生的人口，比例約一半。顯示澳洲是移民社會。

早在1979年，第一大行政區新南威爾斯州（New South Wales）就率全澳洲之先，成立多元文化部，「這讓我們很驕傲，」新南威爾斯州多元文化部執行長喬瑟夫．拉波斯達（Joseph La Posta）強調。

該部除了不斷和州內少數族群、宗教領袖保持暢通管道，也提供州內146種語言的翻譯服務。

今年3月，喊著「白人至上」的殺手在紐西蘭犯下50人死亡的大屠殺時，該部也動員所有同仁安撫少數族群不安。

目前，從聯邦政府到地方，都有部門負責維繫澳洲多元文化。來自台灣的澳洲移民蘇毓敏，原本只是想找其他亞洲各國移民練習國樂，卻發現當地政府還提供經費補助多元文化發展，讓她決定成立昆士蘭國樂團。

此外，澳洲也持續接納各國難民。《遠見》記者特別造訪雪梨市郊的難民庇護中心（Asylum Seekers Centre），一進門就被要求禁止拍攝，理由是擔心被拍到的難民，其家人可能會在原先的國家遭到清算。

執行長法蘭西斯．瑞許（Frances Rush）表示，該中心目前共有32名員工及435名志工，負責為逾4000位難民提供食物、租屋、就業等協助，經費大多靠募款。

根據2016年澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）調查，70％的澳洲人相信，移民都很努力且具天賦，能強化澳洲國力。只有35％認為，移民會搶走澳洲人的工作。

看來，澳洲主流社會肯定移民，族裔共好的氛圍較美國、歐洲要濃厚。

區域共好〉關稅稅率G20最低

中美左右逢源　當自由貿易燈塔

最後一個澳洲特色是，30年前曾是保守封閉的澳洲，今天在全球保護主義興起下，卻努力成為自由貿易的燈塔。

目前，澳洲堪稱是全球最開放的經濟體之一，在G20國家中平均關稅最低，只有2.5％，更比台灣平均關稅6％低不少。

澳洲投資貿易委員會（Austrade）執行長史蒂芬妮．法赫（Stephanie Fahey）認為，在中美貿易戰籠罩下，澳洲更努力擴展市場，更積極與其他開放的經濟體合作，維繫自由貿易。

她表示，澳洲人堅信，保持開放，不僅是澳洲過去28年、也是未來成功的關鍵！

澳大利亞研究所（The Australian Institute）資深研究員麥特•格魯諾夫（Matt Grudnoff）則深入分析，澳洲經濟依賴中國，但安全則仰賴與美國的同盟，「被迫選邊站，會是澳洲的危機。」維持中美左右逢源，並且持續參與區域整合，才能創造區域共好。

2020總統大選倒數中　台灣的共好價值在哪？

五個「共好」特色，讓澳洲發展模式成為焦點。

包含財富共好，經濟持續正成長；世代共好，不會破產的超級年金制度保障世代公平；價值共好，全球唯二全民強制投票制，九成二投票率讓澳洲走向中道民主；族裔共好，近三成人口非澳洲生，龐大的移民貢獻澳洲蓬勃經濟；區域共好，關稅稅率G20最低，堅持當自由開放的燈塔。

以上這些不正是即將舉辦2020總統大選的台灣，多數選民心中所追求的願景嗎？
【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：http://bit.ly/2AIdtp9

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