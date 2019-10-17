遠見／我曾經小看了澳洲

文／楊瑪利

1990年代，我到澳洲首都坎培拉的澳洲國立大學（ANU）攻讀碩士，前後在澳洲生活了兩年多。當時坎培拉的市中心比我台南家鄉小鎮還要小，真是一個好山好水好安靜的城市。

那時候澳洲人口1800萬左右，比台灣少350萬。1澳幣兌台幣17元左右。坎培拉一般獨棟民宅，400萬～500萬台幣買得到。我在學校銀行裡開戶存了1萬澳幣，儼然成為大戶般，第一次到銀行，櫃姐就把我叫到一個小房間，鼓勵我利用這筆錢投資。當時我還不太懂理財，感到很意外，這麼少錢，能投資什麼，就婉拒了。之後每次進去，我都感受到櫃姐的期待，就盡量不走進銀行了。

1990年代的台灣已經富裕了，很多累積到財富的父母，興起了移民澳洲熱。他們追逐的是比較好的生活環境，與比較自由開放的教育環境。但當年的澳洲，絕不是賺錢的好地方，景氣並不繁榮。我去澳洲念碩士，就是在這樣的大環境氛圍下去的。

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因為這些生活經驗，讓我誤以為我很懂澳洲，但其實不然。我還真小看了澳洲。過去30年來，澳洲已有十足進步，只是我一直停留在過去印象。

若只跟台灣比較，台灣人均GDP在1995年時約1萬4000美元，如今約2萬4000美元，成長只有七成；但當時澳洲人均GDP約2萬3000美元，如今約5萬7000美元，成長2.5倍。

1990年代台灣人口比澳洲多，如今台灣已深陷人口老化與人口減少雙危機。但澳洲因為大力歡迎技術與投資移民，目前人口已比台灣多，預計至2030年，將達3000萬，生氣勃勃。

過去十年來，澳洲就是台灣年輕人的最愛。澳洲於2004年開放台灣年輕人到澳洲打工度假，累計已有30萬人次赴澳。去了之後，大多想盡辦法留下來成為澳洲人。

從1995年至2018年間，全球面臨過三次經濟大衰退。一次是1997亞洲金融風暴、一次是2000年網路泡沫危機，第三次是2008年的全球金融風暴。這三次讓世界各國中槍倒地，包括台灣也出現過兩次經濟負成長。但澳洲卻在這三次危機中，經濟年年持續正成長，穩健過關。澳洲也從30年前封閉保守的白澳社會，變成全球最開放的經濟體。

總統大選倒數100天 從澳洲反思台灣未來

長達28年經濟正成長，曾讓《經濟學人》大篇幅報導，澳洲模式是所有已開發國家的典範。

這也是《遠見》選在創刊400期，遠走澳洲專訪的原因。《遠見》一開始專注經濟成長，愈研究愈發現，背後是整套制度下的結果，包括開放的移民政策、開放的經濟制度、超級年金改革、產業轉型等。因此就算2020年澳洲景氣出現30年來第一次負成長，也無損本期探討的初衷。

33年前《遠見》創辦時，就以提供讀者最前瞻的國際視野自許，曾經製作了不少膾炙人口的跨國報導。再過100天，台灣即將投票選出2020總統。鑑於這個理由，本期特別製作一個能提供國家治理思考的跨國報導，提供高官與人民參考。是否能將總統選舉，導向發展模式的討論，而不是口水抹黑的烏賊戰。

本期其他重點內容，包括第二屆《遠見》最佳FinTech銀行大賞。台新、中信、國泰世華、玉山、王道等，表現最優異，為什麼？

重點人物報導則是獨家訪問全球汽車零組件霸主、敏實集團創辦人秦榮華，他如何白手起家？如何努力公益慈善？又如何熱衷興學？

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：http://bit.ly/2AIdtp9】