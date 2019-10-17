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簡單「3步驟」就能帶孩子完成的美味魔法料理！一起創造幸福好食光

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▲懶人晚餐和小朋友做超簡單！　美味「魔法料理」3步驟就上桌。（影／ETtoday）

▲▼蕃茄醬,蕃茄蛋炒飯,親子,料理,可果美。（圖／擷取自影片）

▲與其等孩子長大了煩惱他們為什麼都不幫忙做家事，不如在他們還小的時候，一起來場午晚餐DIY的體驗，培養料理家務的耐心！（圖／擷取自可果美影片，下同）

生活中心／綜合報導

請繼續往下閱讀...

雙十連假結束了，但孩子還沒收心，不時就吵著想去哪裡玩嗎？爸媽先別煩惱到抓破頭，其實花點巧思，待在家裡也可以把日常生活變得不平凡、更有趣！像是不少親子教養專家就很推薦用「遊戲」的方式培養孩子做家事的習慣與技能，不如就挑個小孩放學後或週末，帶著孩子簡單來做充滿幸福感的料理吧！

坊間的親子料理書，都推薦從簡易的料理開始，像是飯糰、水餃或餅乾等，而且別小看這些家常菜色，簡單的料理不只好做、好準備，爸媽也不怕還要分心帶小孩，而忙到手忙腳亂。再者，簡單家常菜的步驟往往很好拆解，一步一步跟孩子解說，也能慢慢提升他們的耐心、聆聽與理解能力。了解過後，再動手處理食材，還可以活動一下小手指，促進細部的運動發展；煮飯的過程中，讓孩子穿梭在爸媽身邊幫忙，也能引導他們的應變能力更加靈活。

不過，既然都要帶著孩子一起進廚房了，花一樣的時間，不如就準備個午餐或晚餐吧！想要簡單3步驟就能完成的飯食料理，眾望所歸就是「蛋炒飯」了，而配合孩子喜歡酸甜的口味，還可再加點蕃茄醬，現在就捲起袖子一起來做「蕃茄蛋炒飯」。

愛の料理～蕃茄蛋炒飯！

材料：雞蛋、白飯、四色豆（玉米、火腿、豌豆、胡蘿蔔）、沙拉油、可果美蕃茄醬

▲▼蕃茄醬,蕃茄蛋炒飯,親子,料理,可果美。（圖／擷取自影片）

Step1. 倒入沙拉油後，再倒入蛋液，翻炒至半熟，盛盤備用。

▲▼蕃茄醬,蕃茄蛋炒飯,親子,料理,可果美。（圖／擷取自影片）

Step2. 再往鍋內倒入白飯，並把四色豆一起入鍋拌炒，接著再把半熟蛋回鍋，簡單炒散，再加入適量的可果美蕃茄醬拌炒。

▲▼蕃茄醬,蕃茄蛋炒飯,親子,料理,可果美。（圖／擷取自影片）

▲▼蕃茄醬,蕃茄蛋炒飯,親子,料理,可果美。（圖／擷取自影片）

Step3. 等到白飯均勻上色，幸福的蕃茄蛋炒飯就可以上桌了！

▲▼蕃茄醬,蕃茄蛋炒飯,親子,料理,可果美。（圖／擷取自影片）

這些步驟中，不少準備工作都可以試著讓孩子動手做，例如爸媽可以先把蛋打到碗裡，再讓小朋友用攪拌棒打勻，需要裝盛半熟蛋時，可以請小朋友幫忙遞盤子，最後還可以讓小朋友進行最後、也是最重要的工作——擠蕃茄醬，彷彿海綿擠水的遊戲，一定會讓小朋友跟著爸媽在廚房裡「玩」得超開心。就有媽媽在網路上分享，自從第一次讓孩子加入「調味」的行列後，孩子就「食髓知味」每次都睜著閃閃大眼哀求要擠蕃茄醬，讓媽媽哭笑不得。

▲▼蕃茄醬,蕃茄蛋炒飯,親子,料理,可果美。（圖／擷取自影片）

▲好操作的處理工作交給孩子，或許就此啟發他們潛在的小當家料理魂。

擁有在台灣擁有五十幾年歷史的經典品牌可果美，善用營養價值高的蕃茄，製成幫食物提味、以天然茄紅素的美味調味，嚴格把關產品品質的背後，更堅持不添加色素，以天然蕃茄展現紅通通的醬料顏色，濃稠的口感是源自可果美獨家蕃茄品種所富含的豐富黏稠果膠，保存方面則歸功於以百年工法「日本內崛醋」做天然抗菌成份，自然地為蕃茄醬延長使用期限。因應時下的減鹽概念，也另外推出配方「減鈉」同步幫家人「減卡」的健康新取向產品。

在營養含量方面，可果美以「加熱破碎工法」釋放出更多的茄紅素，因此只要2湯匙、約35克的可果美蕃茄醬，就等於有滿滿1顆大蕃茄的茄紅素，無論是沾雞塊、薯條或做成蕃茄炒飯等美味料理，都是聰明攝取茄紅素的好方法！而且帶著孩子一起做蕃茄蛋炒飯時，過程中可讓他們了解食物價值、學會少油鹽的健康烹調方式，因為只需要拌炒時擠一點可果美蕃茄醬，不用再加其他複雜調味，就能完成勾人食慾又營養滿點的料理。

▲▼蕃茄醬,蕃茄蛋炒飯,親子,料理,可果美。（圖／擷取自影片）

▲酸香的蕃茄香超開胃，讓孩子幸福感滿滿，瞬間吃光光。

香氣騰騰的蕃茄蛋炒飯讓挑嘴的孩子大口扒飯，擔任廚房小幫手的孩子更是吃得津津有味，作夥完成一盤粒粒分明、閃著紅金光澤的蕃茄蛋炒飯，是和孩子締造幸福好時光的一種方式。重要的是，把料理工作當做闖關遊戲，讓孩子在動手做的過程中，不僅感受到和爸媽並肩完成一件事的滿足，還能得到滿滿的大人感與成就感，為難得的親子時光增添更多幸福風味。

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關鍵字：

蕃茄醬蕃茄蛋炒飯親子料理可果美

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