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影／罹癌也在創作！幸佳慧病逝享年46歲　一生努力對孩子說「很重要的事」

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記者林育綾／台北報導

兒童文學與繪本作家幸佳慧病逝，享年46歲，消息傳出後令各界相當難過不捨。她生前即使罹癌也不放棄創作，一生都努力對孩子說那些「很重要的事」，例如白色恐怖、熟人性侵，再困難的題目，她都有辦法找到與兒童溝通的橋樑。

▲▼罹癌也在創作！幸佳慧病逝享年46歲　一生努力對孩子說「很重要的事」（左圖／資料照，幸佳慧提供；右圖／《蝴蝶朵朵》繪本封面）

▲罹癌也在創作！幸佳慧一生努力對孩子說「很重要的事」。（左圖／資料照，幸佳慧提供；右圖／《蝴蝶朵朵》繪本封面）

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幸佳慧出生於1973年，英國新堡大學兒童文學博士畢業。長期透過兒童文學的創作、推廣、研究、評論、翻譯等多面向，關注多元文化、兒童權益等議題，曾獲得「金鼎獎」特別貢獻獎等多項殊榮。她的作品相當特別，沒有因為以兒童為對象而設限，敢於挑戰各種議題，每個看似困難的題目，她都能搭建出一條與孩子溝通的管道。

▲▼幸佳慧創作繪本《希望小提琴》談白色恐怖。幸佳慧著，繪者蔡達源。（圖／小天下出版《希望小提琴》，翻攝自讀冊生活）

▲繪本《希望小提琴》談白色恐怖。（圖／小天下出版《希望小提琴》，翻攝自讀冊生活）

她透過繪本，對孩子說那些「很重要的事」，認為繪本的使命不是教小孩聽話，而是用孩子的立場，替孩子講話，進而鼓勵孩子勇敢與保護自我。例如《希望小提琴》和孩子談白色恐怖；而2019年8月出版的《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，是她即使罹癌也不放棄的創作。

《希望小提琴》讓她花費了5、6年時間製作才完成，當時很多插畫家聽到要與她合作都很開心，然而一聽到是要描寫「白色恐怖」，都紛紛婉拒合作。

她曾說，每次嘗試一個新的議題時「常常一個人忐忑不安，一個人從憤怒出發」，擔心出版社不願意出版，又擔憂市場反應冷淡或受到攻擊。沒想到市場的反應相當正面，《希望小提琴》後來也受到許多教育系統的肯定，她所顧慮的都沒發生，讓她開始更有勇氣，甚至舉辦相關工作坊，也刺激了更多作家嘗試相關議題。▲▼ 幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，幸佳慧著，繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）
▲幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，幸佳慧著，繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

幸佳慧在2018年發現罹患壺腹癌後開始就醫治療，今年獲得金鼎獎「特別貢獻獎」時，原預計參與9月12日的頒獎典禮，但8月時她曾在臉書透露「主治醫師說我可能領不到金鼎獎」。由於擔心體況無法出席典禮，因此行政院長蘇貞昌特別在8/26提前將講座交到她的手中，當天文化部長鄭麗君、教育部長潘文忠也到場參與致意，還有許多親友、出版界和教育界人士一起力挺。

當時接到獎座的她相當激動，表示這是她參與過最高、最榮耀的場合，更說「這個金鼎獎是大家的，多賴出版社和讀者支持。」她很感謝社會接納了她的行動，也謙虛說「這個國家還有好多事要做，我做的事情太少了。」

▲▼ 兒童文學作家幸佳慧獲得第43屆金鼎獎「特別貢獻獎」，擔心健康欠佳無法出席頒獎典禮，行政院長蘇貞昌特別提前頒獎。（圖／取自幸佳慧臉書）

▲▼ 幸佳慧獲得第43屆金鼎獎「特別貢獻獎」，擔心健康欠佳無法出席頒獎典禮，行政院長蘇貞昌特別在8/26提前頒獎。（圖／取自幸佳慧臉書）

▲▼ 兒童文學作家幸佳慧獲得第43屆金鼎獎「特別貢獻獎」，擔心健康欠佳無法出席頒獎典禮，行政院長蘇貞昌特別提前頒獎。（圖／取自幸佳慧臉書）

幸佳慧在兒童與教育的貢獻獲得各界肯定，她的勇敢，是發自於對孩子們的愛。文化部長鄭麗君曾形容幸她是「孩子們的愛與啟蒙之光」，而金鼎獎評審團的評語也說「幸佳慧的實踐，是在進行一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動。」

如今幸佳慧離開人世，引發大眾不捨，但她曾經在個人臉書對親友預告「要是⋯那一天我突然走了，記得我是帶著你們滿滿的愛與祝福離開的好嗎？」

▲▼第43屆金鼎獎名單出爐，兒童文學創作及研究者幸佳慧女士獲「特別貢獻獎」。（圖／幸佳慧提供）

▲幸佳慧女士一生的勇敢和努力，是發自於對孩子們的愛。（圖／資料照，幸佳慧提供）

幸佳慧簡介

兒童文學創作、研究與推廣行動者

1973年生，國立成功大學中國文學系學士、藝術研究所碩士、英國蘇里大學兒童文學碩士、2011年英國新堡大學兒童文學博士畢業。

曾任格林文化出版社編輯、《明日報》閱讀版記者、主持「童書榨汁機」社群網站，長期透過兒童文學的創作、推廣、研究、評論、翻譯等多種面向，關注多元文化、兒童權益等議題，並以具體行動，耕耘閱讀推廣，創辦「台南市葫蘆巷讀冊協會」，以家鄉台南為出發點，推動基層社會的閱讀行動。

出版的作品包括文學旅遊導讀類《掉進兔子洞》；傳記類《走進長襪皮皮的世界》；閱讀教養類《用繪本跟孩子談重要的事》、《親子共熬一鍋故事湯》；繪本《大鬼小鬼圖書館》、《親愛的》、《希望小提琴》；少年小說《靈魂裡的火把》等作品。其中，《掉進兔子洞》曾獲得第30屆金鼎獎-兒童及少年圖書類出版獎-最佳文學語文類圖書獎，《親愛的》曾獲得第38屆金鼎獎-數位內容獎。2006年、2009年分別獲國家文藝基金會補助少年小說《金賢與寧兒》及繪本《生命的希望─綠島小提琴》。

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