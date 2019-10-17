快訊／兒童文學作家幸佳慧癌逝享年46歲　曾獲金鼎獎特別貢獻獎

記者林育綾／台北報導

兒童文學作家幸佳慧罹患壺腹癌，今年獲得金鼎獎「特別貢獻獎」時就擔心健康情形不佳，無法參與9月12日的頒獎典禮，行政院長蘇貞昌特別提前在8月26日親手將講座交到她的手中，表示感謝、祝福與加油。然而病魔無情，幸佳慧昨（16日）病逝，享年46歲。幸佳慧的先生和姊姊透過她的臉書po文宣布這項消息。而過去，她曾在個人臉書向親友預告「要是⋯那一天我突然走了，記得我是帶著你們滿滿的愛與祝福離開的好嗎？」

▲兒童文學創作及研究者幸佳慧女士。（圖／資料照，幸佳慧提供）

幸佳慧的先生和姊姊在幸佳慧的臉書上po文，寫道「我們是佳慧的先生及姊姊。我們最愛的阿慧，昨天在睡夢中離開我們了。雖然不捨，但她從此自由自在，無病無痛，有永恆的愛與喜樂和她同在。基於她的意願，我們將不設靈堂，也不舉辦公開告別式，讓一切從簡。但這段時間以來，大家給她滿滿的愛與關懷，她都收到了。如果還有話想對她說，可以直接在這篇文下面留言給她，她總是心心念念著讀者及朋友們，在天上的她想必也很愛讀大家的留言。如果想為她做些什麼，就將她已經在做的或想要做的事，繼續下去！俠女阿慧能到處放火和點燃小小火苗，少不了你們的支持，也因為你們的陪伴，青澀寶貝的一生並不孤單。謝謝大家。」

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幸佳慧出生於1973年，是英國新堡大學兒童文學博士，長年從事兒童文學創作、研究與推廣，行動論述多半以台灣為對象，廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題，相關作品並曾獲金鼎獎、國家文化藝術基金會文學創作獎等獎項。

▲幸佳慧透過繪本，對孩子說一個又一個「很重要的事」。（圖／取自幸佳慧臉書）

她透過繪本，對孩子說一個又一個「很重要的事」，認為繪本的使命不是教小孩聽話，而是用孩子的立場，替孩子講話，進而鼓勵孩子勇敢與保護自我。例如《希望小提琴》和孩子談白色恐怖；《蝴蝶朵朵》談熟人性侵。每個困難的、許多大人不知道怎麼和孩子溝通的議題，她都有辦法建造與孩子談話的橋樑。



獲得第43屆金鼎獎特別貢獻獎時，評審評語提到「她的作品，沒有因為以兒童為對象而自我設限，敢於挑戰與碰觸台灣社會走向公平正義過程中的各種議題，讓每個看似困難的題目，都能找到一條與兒童溝通的渠道。幸佳慧的實踐，是在進行一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動。」

▲行政院長蘇貞昌在8月26日特別表揚與肯定幸佳慧的貢獻。（圖／取自幸佳慧臉書）

2018年幸佳慧發現罹患壺腹癌，開始就醫治療，今年得到金鼎獎「特別貢獻獎」時，原預計參與9月12日的頒獎典禮，不過由於體況欠佳，8月21日她在個人臉書透露「主治醫生說我可能領不到金鼎獎」。

因此行政院長蘇貞昌特別在8月26日與她茶敘，提前將金鼎獎「特別貢獻獎」的講座親手交給幸佳慧，表達感謝、祝福與加油。文化部長鄭麗君、教育部長潘文忠也到場參與致意。當時她領到獎後相當激動，表示這是她參與過最高、最榮耀的場合，更說「這個金鼎獎是大家的，多賴出版社和讀者支持。」

▲主治醫師說她「可能來不及領獎」，蘇貞昌提早在8/26將金鼎獎「特別貢獻獎」獎座親手交給幸佳慧。（圖／取自鄭麗君臉書）

幸佳慧曾在個人臉書向親友預告「要是⋯那一天我突然走了，記得我是帶著你們滿滿的愛與祝福離開的好嗎？」16日病逝享年46歲，令周遭親友和許多受惠於她的人們相當難過與不捨。

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