小七每5秒賣1顆的菠蘿有了「姐妹包」　統一搶攻600億烘焙商機

▲統一企業發言人凃忠正（圖中）表示，在市場重新分配下，有效帶動了超商的白金商機，統一麵包今日推出全新口感和視覺的「丹麥菠蘿可頌」搶市。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

白金商機正夯，吸引零售通路心動搶進，統一企業今（16）日表示，在旗下7-11每5秒就賣出1顆的「菱格香菠蘿」，將推出升級版的「姐妹包」丹麥菠蘿可頌，搶攻台灣每年產值高達600億元的烘焙商機。

食品業龍頭、統一企業董事長羅智先曾在受訪時被問及，看好哪個旗下事業體的市場未來成長性？他的答案是：「烘焙業的未來將很精彩！」從7-11、全聯等紛紛搶進烘焙市場，證實所言不虛。

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統一企業發言人凃忠正表示，在市場重新分配下，有效帶動了超商的白金商機，依據統一內部統計，去年7-ELEVEN賣出上億個麵包，其中經典好味道「菱格香菠蘿」平均每5秒就賣出1顆，成為挹注超商營運表現的要角之一。

▲統一麵包團隊研發的「丹麥菠蘿可頌」，原本是區域限定的隱藏版麵包，現在已能在各地區的7-11購買。（圖／統一提供）

面對愈來愈激烈的白金戰場，統一麵包今日推出全新口感和視覺的「丹麥菠蘿可頌」，在統一麵包研發團隊以及專業師傅研發精進下，將經典的菠蘿皮搭配丹麥堡體，以多重口感吸引饕客味蕾。

凃忠正指出，「丹麥菠蘿可頌」是一款做工繁瑣的麵包，在一般麵包店生產數量有限，而且單價偏高多售45至55元不等，加上統一麵包結合超商龍頭7-ELEVEN推出菠蘿奶酥，預期也將會在7-11引爆另波搶購風潮，挹注業績表現可期。

依據財報，統一企業今年9月營收達394.94億元，年增5.21%；累計前九個月營收為3,433.5億元，年增3.9%，雙創歷史同期新高；統一主管表示，在統一超商及韓國熊津食品兩大成長引擎挹注下，統一營收表現再締新猷。

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