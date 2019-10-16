成大連儂牆最後一夜　百位師生齊唱「願榮光歸香港」

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記者林悅／台南報導

成大校園連儂牆場地申請10月16日是最後一天，晚上7時舉行「還給香港一個光輝歲月-我在成大撐香港」聲援活動，近百位學生到場聆聽，用實際行動聲援香港抗爭；活動最後大家一起合唱「香港國歌」《願榮光歸香港》，為這場活動作結束（圖／記者林悅翻攝，下同）。

香港逃犯條例修訂爭議持續延燒，上週更傳出15歲少女陳彥霖的浮屍疑雲。成功大學異議性社團零貳社，在校內「一活連儂牆」場地16日是申請最後一天，主辦「還給香港一個光輝歲月-我在成大撐香港」聲援活動，由成大學生會協辦，校內數個學生組織包含國際社、TO拉酷社、政治系系學會等也齊聲響應。

吳叡人教授現身發言，一如過去在各大集會遊行，發人省思且澎湃激昂的發言，吳叡人說：今天是香港抗爭第130天，「香港共同體」的概念在運動中顯現；香港人的身分認同跟中國認同出現了明顯的區隔，中國人成為此共同體的對立面。吳叡人堅定地說道，連儂牆將香港與全世連結在一起，每座連儂牆都是小香港，也是小世界，同時更是自由與集權的對抗；提醒大家不要小看連儂牆的保衛戰。接著吳叡人教授用他一貫有力的聲音帶領台下聽眾喊口號，以「寧做飛灰 不做浮塵」為台灣人和香港人加油。

成大政治系梁文韜教授表示，有人說「政治歸政治，經濟歸經濟」，但事實是就算大家不關心政治，政治也會關心你；接著分享了一些這次運動中香港人面對生活上的影響的例子。他嚴厲地說道，香港和台灣的社會運動，和中國這個極權政府息息相關，港台可說是命運共同體，都受中國深刻影響；梁教授接著疾呼，希望台灣人真實理解和平協議的定義，不要被和平之名蒙騙。

作為成大醫學院臨床醫學研究所教授，謝奇璋也受邀出席發言。謝奇璋表示，香港的事情跟我們息息相關，台灣跟香港地緣上非常接近，卻很多台灣人搞不清楚香港的事情；面對台灣今日處境，如果我們不努力，將來我們的子孫將世世代代做奴隸。當我們在討論一國兩制時，中國說翻臉就翻臉，今日香港的處境，非常有可能是就是明日台灣的處境。謝教授也在演說最後，呼籲在場的大家支持香港人民的處境。

成大零貳社社長張建邦表示，他意識到當身處在自由年代時，如此舒服、無憂地過著我們想要的生活時，其實是需要付出代價的；「今日香港，明日台灣」或許會在不久的將來成真。但今天的晚會，讓他相信這是個奮力一搏還有一絲希望的年代，在這裡，台灣人、香港人匯集在一起，這是一個理想及理想之間相互輝映的光輝歲月。張建邦表示，在這個被迫對政治表態，被迫見證人性衰頹，無論做出什麼都會被視為造反的殘破年代。他對台下的觀眾問道：「台灣人，香港人，妳我要站在歷史的哪一邊呢？」

成大學生會會長蔡一愷表示，希望這場晚會能夠給香港學生力量，成大學生會跟學生們站在一起，支持香港學生，一起為香港加油。成大國際社社長周祖彣分享了自身在旅遊時，因為在臉書上發表與香港相關之言論而被中國海關扣留的經驗，進而體會到中國是沒有自由的地方，並因此開始思考自由到底是什麼。成大TO拉酷社社長黃思齊表示，同志族群跟香港人處境很類似，例如在社會中都是權力較低的弱勢者，他們的聲音都需要被聽見。最後他以葉永鋕媽媽說的話做結：「不要哭，我們沒有錯」，並將這句話獻給同志族群和香港人。

成大政經所港籍學生馮琮瑋表示，他非常明白在台香港人無法在第一現場的無奈，但他想提醒香港人其實現在還有事情可以做，例如從影響身邊的人做起。馮琮瑋激動地說，希望大家保持獨立的思想，持續思考在台灣和香港，我們該如何面對中國這個極權國家。