長榮航線上旅展「全航線56折起」明凌晨開賣　力拚第四季獲利可期

▲長榮航空線上旅展將在17日凌晨00:00起正式開賣，可望助攻長榮航空力拚第四季獲利。(圖／長榮航空提供)

記者林淑慧／台北報導

台北國際旅展將在下月登場，航空業搶先線上開賣。長榮航空總經理孫嘉明今（16）日宣佈，長榮航空線上旅展將在明日凌晨00:00起正式開賣，依據往年業績線上旅展可望挹注至少十億元營收，可望助攻長榮航空力拚第四季獲利。

長榮航空今天舉辦「2019長榮航空線上旅展記者會」，由長榮航空孫嘉明總經理、李士亮副總經理、陳耀銘發言人、長汎旅行社陳憲弘董事長以及去年獲得環遊世界機票夢幻大獎的幸運旅客游伊淳小姐，共同宣布「2019長榮航空線上旅展」將於10月17日00:00起正式開賣。

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孫嘉明表示，長榮航空線上旅展邁入第五年，推出超過60個飛航城市超值的限時優惠，票價最低56折起，不論是短程的大阪、名古屋、曼谷、清邁、沖繩，心動價不到5,000元，還是長程的倫敦、洛杉磯、溫哥華、舊金山等歐美航線也是開出20,000有找的驚喜票價，甚至即將開航的爆紅景點峴港、時尚之都米蘭也加入限時熱賣的行列。

另外，長榮航空提醒，參加10月27日長榮航空城市觀光半程馬拉松的跑者，也可使用號碼布上之優惠碼購票，全航線最高可再減價500元，優惠期間至2019年11月21日23:59截止，有計畫出遊的旅客請把握時效搶票。

為了讓民眾能快速搶票，長榮航空也貼心整理出最受民眾喜愛的熱門航點優惠價，更多航點優惠票價及相關資訊請至長榮航空線上旅展活動網站www.evaitf.com查詢。

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