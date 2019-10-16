　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

長榮航線上旅展「全航線56折起」明凌晨開賣　力拚第四季獲利可期

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲長榮航空線上旅展將在17日凌晨00:00起正式開賣，可望助攻長榮航空力拚第四季獲利。(圖／長榮航空提供)

▲長榮航空線上旅展將在17日凌晨00:00起正式開賣，可望助攻長榮航空力拚第四季獲利。(圖／長榮航空提供)

記者林淑慧／台北報導

台北國際旅展將在下月登場，航空業搶先線上開賣。長榮航空總經理孫嘉明今（16）日宣佈，長榮航空線上旅展將在明日凌晨00:00起正式開賣，依據往年業績線上旅展可望挹注至少十億元營收，可望助攻長榮航空力拚第四季獲利。

長榮航空今天舉辦「2019長榮航空線上旅展記者會」，由長榮航空孫嘉明總經理、李士亮副總經理、陳耀銘發言人、長汎旅行社陳憲弘董事長以及去年獲得環遊世界機票夢幻大獎的幸運旅客游伊淳小姐，共同宣布「2019長榮航空線上旅展」將於10月17日00:00起正式開賣。

請繼續往下閱讀...

孫嘉明表示，長榮航空線上旅展邁入第五年，推出超過60個飛航城市超值的限時優惠，票價最低56折起，不論是短程的大阪、名古屋、曼谷、清邁、沖繩，心動價不到5,000元，還是長程的倫敦、洛杉磯、溫哥華、舊金山等歐美航線也是開出20,000有找的驚喜票價，甚至即將開航的爆紅景點峴港、時尚之都米蘭也加入限時熱賣的行列。

另外，長榮航空提醒，參加10月27日長榮航空城市觀光半程馬拉松的跑者，也可使用號碼布上之優惠碼購票，全航線最高可再減價500元，優惠期間至2019年11月21日23:59截止，有計畫出遊的旅客請把握時效搶票。

為了讓民眾能快速搶票，長榮航空也貼心整理出最受民眾喜愛的熱門航點優惠價，更多航點優惠票價及相關資訊請至長榮航空線上旅展活動網站www.evaitf.com查詢。

►這款CP值很可以！

ET快訊
郭嚴文單場雙響5打點　暴力猿15比8退兄弟率先聽牌
小嫻還原「與張勛傑互親過程」　認了玩拖曳傘主動獻吻：他很大方
快訊／韓國瑜請假第一天！高雄21歲男「4樓扔步槍」…警匪對峙
家人去日本玩受託「買10盒六花亭」...他負能量破表　過來人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

瓦城25家新展店目標火力全開　全年營收可望續創新高

高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

台灣叩關CPTPP今年難達成　經長沈榮津：沒有悲觀權利「繼續打拚」

張忠謀再任APEC代表　經長沈榮津：盼協助爭取CPTPP

中美達初步貿易協議　經長沈榮津：台商回流、全球佈局不受影響

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

小七每5秒賣1顆的菠蘿有了「姐妹包」　統一搶攻600億烘焙商機

長榮航線上旅展「全航線56折起」明凌晨開賣　力拚第四季獲利可期

國研院半導體研究中心台南基地上梁　2020年啟用

營業人間借貸所收取的利息　應辦理所得稅申報與扣繳

郭台銘70歲大壽晚宴廣邀　張忠謀、蔡明忠皆為座上賓

旅客不隨身行李　貨物稅同享2萬元的免稅額

刮刮樂「麻將」總獎金破7.9億任你拿　頭獎200萬有6個快試手氣

台泥打造全台第一開放生態循環工廠　董事長張安平：用新思維突破工廠圍籬

沃旭亞太總裁柏森文邀網友面對面　「智慧能源週」解答離岸風電疑問

5G無人機全台首飛　鴻海、亞太電信、交大攜手展示AIoT智慧交通監控

美聯冠軍戰G5因雨順延1天　洋基直接遭遇太空人三巨投

台灣大賽／王躍霖接替終結者？洪總：誰狀況好誰上

每日限量60組！但馬屋微風信義店開幕首4日指定套餐7折

PO文速刪被有緣人看見！「青鳥居所」傳奇座落大稻埕：書店最美不在剛開幕

台灣大賽／赫猛中繼挨滿貫砲　伯納：無法壓制桃猿

宣宣報喜出嫁當醫師娘…老公遭爆黑情史！　丈夫怒發聲明護妻

台灣大賽／桃猿聽牌靠2關鍵　洪總：每戰都當第一場

涉助潤寅詐貸百億元　福懋興業副總辯「我不知道」遭聲押

台灣大賽／伯納：拚1勝3敗逆轉奪冠　從紐維拉開始

藍營批小英：給反送中的年輕人溫暖　卻不顧辛苦外送員

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

財經熱門新聞

郭台銘70歲大壽晚宴廣邀　張忠謀、蔡明忠皆為座上賓

小七每5秒賣1顆的菠蘿有了「姐妹包」　統一搶攻600億烘焙商機

長榮航線上旅展「全航線56折起」 17日凌晨開賣挹注獲利可期

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

國研院半導體研究中心上梁　2020年啟用

刮刮樂麻將回歸！6個200萬頭獎任你拿

宏達電專利訴訟不斷　美國ITC啟動337調查

專訪北都／斷訊事件吃相太難看！

營業人間借貸利息　應申報所得稅

南山人壽啟示錄　為何變600萬保戶夢魘

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

更多熱門

相關新聞

罷工勞裁案「違法」　長榮：不排除提行政訴訟

罷工勞裁案「違法」　長榮：不排除提行政訴訟

勞動部今（16）日公布長榮航空與桃園市空服員職業工會在空服員罷工期間的勞裁案審議結果，裁決委員會認為長榮違反工會法第35條，構成不當勞動行為，決議對長榮進行裁罰。對此結果，長榮航空深表遺憾，認為裁決結果嚴重損害公司治理，也影響民營企業自主管理全線，後續會依規定繳納罰款，但也不排除提行政訴訟捍衛公司權益。

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

長榮航空自辦選務推派勞資會議代表

長榮航空自辦選務推派勞資會議代表

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

關鍵字：

長榮航空線上旅展孫嘉明

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

出生遭父拋棄！13歲女苦讀進資優班…遭砂石車輾死

宋茜火速趕回首爾！一身黑現身　口罩遮臉

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

「雪莉前男友」崔子沉默2天發聲：不捨送走妳！

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

好市多刷百元雞！她回家一看明細瞬間氣炸

子涵陷賣淫風波首洩心聲！突曬「雪莉截圖」

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面