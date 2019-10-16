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南韓訪日旅客下滑近6成　台灣遊客「神助攻」贏南韓補上

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▲▼京都二条城，二條城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本觀光局統計，南韓訪日遊客連三個月減少。圖為京都二条城。（圖／記者蔡玟君攝）

記者林彥臣／綜合報導

日本觀光局（JNTO）16日發布統計數據稱，9月造訪日本的南韓遊客數較去年同期減少58.1%，僅有20.12萬人次，連續3個月減少。9月降幅超過8月的48.0%，日韓對立的影響日趨嚴重。但是訪日遊客整體增加5.2%至227.29萬人次，中國和台灣遊客數穩定增長，來自橄欖球世界盃參賽國的訪日遊客也大幅增加。

根據《共同社》報導，南韓遊客降幅比同期超過50%的情況，是2011年5月後受到東日本大地震影響的首次出現的情況，觀光局長田端浩在記者會上稱，具體無法預見（恢復的趨勢）。

日本觀光局統計，7月至9月訪日遊客消費額比去年同期增加9.0%達1.2兆日元（約合新台幣3300億元）由於與日韓關係惡化的時間重合，南韓減少了32.4%，但中國等的增長彌補了減少部分。

▲▼ 第19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

▲第19號颱風哈吉貝襲日對觀光造成的衝擊，也令日方擔憂。（圖／路透）

2018年全年訪日遊客數達3119萬人，2019年1至9月為2441.78萬人，相較去年1到9月增加4.0%，但日韓對立有長期化的趨勢加上第19號颱風哈吉貝的影響也令日方擔憂。

9月遊客各地遊客統計，中國居首，增加25.5%至81.91萬人，台灣增加14.3%至37.62萬人排名第二，南韓位居第三，第四是香港增加23.6%至15.59萬人。

成長幅度超過兩位數的國家包括，英國達84.4%，菲律賓為52.5%，俄羅斯為39.0%等。橄欖球世界盃參賽國的增幅也較高，日本國家旅遊局的估算顯示，除日本外參賽的19個國家和地區增長了36.2%。

9月日本出境游人數增加7.4%，為175.15萬人。據南韓法務部指出，訪韓日本人比去年同期增加1.5%至25.3萬人，田端表示「日本人也出現了取消（訪韓旅遊）的情況，但有逐漸降低的趨勢」。

日本出口到南韓的食品也呈現低迷的情況。日本農林水產省表示，出口南韓的農林水產品及食品8月出口額比去年同月減少36.9%。貿易統計顯示，8月份出口到南韓的啤酒減少92%。

▲▼大批香港市民10月14日出席「香港人權民主法案集氣大會」。（圖／路透社）

▲香港局勢影響日本農產與食品出口。（圖／路透社）

此外，日本農林水產品及食品出口的最大市場香港，也因香港局勢混亂，出口受影響。

日本政府訂下2019年農林水產及食品出口額達1兆日圓（約新台幣2862億元）的目標。今年1至8月累計出口額比去年同期增2.4%，但出口額僅5888億日圓，可能難以達標。

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