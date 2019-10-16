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快訊／韓國瑜請假第一天！高雄21歲男「4樓扔衝鋒槍」…警匪對峙30分鐘

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▲▼高雄21歲歹徒丟步槍。（圖／記者洪正達翻攝）

▲21歲高姓男子將槍枝丟往1樓。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達、鄒鎮宇／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜剛請假3個月，高雄市的治安就開始亮紅燈。21歲高姓男子16日晚間8時在新興區新田路手拿突擊衝鋒槍與警方對峙30分鐘，最後他才從4樓住處將槍丟下。

前鎮分局警方表示，21歲的高男有毒品前科，被獲報持有槍械，經聲請監聽認為時機成熟，便持搜索票執行搜索；高男當下為了滅證，將槍枝從4樓陽台往1樓丟棄；經確認，高嫌拿的是瓦斯衝鋒長槍，目前高嫌被當場逮捕帶案偵辦中。

▲▼高雄21歲歹徒丟步槍。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄21歲歹徒丟步槍。（圖／記者洪正達翻攝）

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