彰化市驚現「進擊の長頸鹿」！踮腳探破5樓頂　網喊：快通知動物園

▲彰化街上驚見「長頸鹿」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版，下同。）

記者許凱彰／彰化報導

「彰化市區出現大型長頸鹿，路過請小心」。有網友在行經彰化市中正路時看到「一隻長頸鹿」直接卡在車道上，「頭一伸」探向旁邊5樓樓頂。原來是一台正在施工中的吊車，外型是長頸鹿，畫面超顯眼，也讓不少民眾直呼，「真的是太可愛了」、「這要通知動物園了啦」。

一名網友在臉書公開社團《爆廢公社公開版》PO出一張照片，提醒當地民眾，「彰化市區出現大型長頸鹿，路過請小心」。畫面中只見中正路上一輛漆著「長頸鹿花紋」的吊車正在作業中，行經該路段的車輛都只能逆向閃避通過。

事實上，該輛「長頸鹿吊車」在彰化時常出沒，所屬的是彰化「全勝吊車」。「全勝吊車」李老闆在之前受訪時表示，「當初突然一個想法想把吊車用的特別一點，那時候『長頸鹿』也才剛用好，沒想到就有這麼多人喜歡，真是不枉費花了20萬幫它穿新衣！」

許多網友看到原PO的照片紛紛留言提到，「好可愛喔！完全名副其實」、「 看看哪間動物園的長頸鹿不見了」、「請問可以餵食嗎」、「過不久就有有斑馬出現了」、「這要通知動物園了啦」、「這個反差萌」、「進擊的長頸鹿」、「莫名的喜感，好可愛」、「它很常出現在彰化啊，每次看到都覺得好可愛」。

▼4層樓高的長頸鹿吊車。（圖／全勝吊車授權提供，下同。）