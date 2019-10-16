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英飛凌雷達技術導入Google Pixel 4　實現手勢控制

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▲▼英飛凌雷達技術導入Google Pixel 4　實現手勢控制。（圖／業者提供）

▲英飛凌60 GHz雷達晶片。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

德國半導體商英飛凌（Infineon）今（16）日宣布，開發出一款60 GHz雷達晶片，該晶片是Google Soli技術的基石，目前已首次整合至Google Pixel 4智慧型手機中，實現了手勢控制。

60 GHz 晶片是一個完整的雷達系統，其天線的佔用面積極小 (5 x 6.5 mm)，同時具備低功耗的特性。它可以感知房間內物體的移動，還能以極高的精準度測量毫米範圍內的物體距離。透過適當的軟體，就能將這些動作的數據轉換為功能，使用者無需觸碰裝置，即可透過手勢進行操控。

英飛凌電源管理與多元電子事業處總裁 Andreas Urschitz 表示：「透過我們的雷達技術，裝置開始能夠『感知情景』。這意味著我們的裝置終於能夠了解周圍環境，並做出更有目的性的反應。60 GHz 雷達晶片的精確動作偵測，使Google Pixel 4 智慧型手機變成一個手勢控制系統，這是人機互動的一大革新。在英飛凌，我們致力於透過感測器融合，簡化互動過程，提高裝置的實用性。」

英飛凌的雷達技術最初應用於汽車領域，數十年來，雷達感測器已在汽車駕駛過程中有效測量距離、速度及移動。英飛凌更進一步針對小型裝置進行功能開發。

英飛凌開發的感測器與晶片具有類似人類的感官功能，可識別環境，處理所獲得的數據，除了語音控制助理，「智慧型」家電或穿戴式裝置、建築等，都將變得具有互動性。
 

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